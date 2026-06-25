【オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ】沖縄各地の青年会が集結、毎回異なる演舞を披露 伝統芸能「エイサー」を体感する『エイサーナイト』を全14回開催

株式会社ホテルマネージメントジャパン

「島とあそぶ 森とつながる」をコンセプトに、亜熱帯の豊かな自然が広がり、世界自然遺産にも登録された沖縄県北部「やんばる」の入り口に位置するオリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ(沖縄県名護市)は、2026年7月18日(土)～9月26日(土)の毎週土曜と祝日、全14回にわたり「エイサーナイト@オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ」を開催いたします。

本イベントは、旧盆に地域の青年会が受け継いできた伝統エイサーを宿泊者へお届けするとともに、青年会に演舞の場を提供することで、伝統文化の継承や後継者育成、地域活性化への貢献にも取り組んでいます。例年、夏休みシーズンを中心に開催してきた本イベントを、今年は開催規模を拡大し、9月最終土曜日まで期間を延長します。より多くの方にご覧いただける機会をご用意して参ります。

エイサーは地域ごとに太鼓の種類や踊りの形式が異なる、沖縄固有の伝統芸能です。本イベントでは全14回すべてに異なる青年会をお迎えし、それぞれの個性あふれる演舞をお楽しみいただけます。

初回7月18日(土)は、沖縄県南部・八重瀬町の「ぐしちゃん青年会」が登場。翌7月20日(月・祝)には北谷町「栄口区青年会」が出演します。厳かで重厚な旋律から、沖縄民謡「唐船ドーイ」に合わせた躍動感あふれる演舞へと展開するステージは迫力満点。県内外に多くのファンを持つ人気青年会として知られています。

概要

イベント名

エイサーナイト@オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ

期間

2026年７月18日(土)～9月26日(土) 全14回

7/18(土)・7/20(月祝)・7/25(土)・8/1(土)・8/8(土)・ 8/11(火祝)・8/15(土)・8/22(土)・8/29(土)・9/5(土)・9/12(土)・9/19(土)・9/22(火祝)・9/26(土)

会場 ガーデンプール

時間 20：30 （約30分）

対象 宿泊者限定（観覧無料）

詳細 エイサーナイト＝https://www.okinawa.oriental-hotels.com/news/912/

夏休みイベント＝https://www.okinawa.oriental-hotels.com/news/916/ (https://www.okinawa.oriental-hotels.com/news/916/)

9月イベント＝https://www.okinawa.oriental-hotels.com/news/918/ (https://www.okinawa.oriental-hotels.com/news/918/)

ガーデンプール

期間 通年

遊泳期間 3月1日～1月3日

遊泳時間 9:00～21:00

＊2026年7月1日～10月31日は22:00まで

料金 宿泊者無料

外来者有料 大人5,000円

小人（7歳～12歳）2,500円

詳細＝https://www.okinawa.oriental-hotels.com/facilities/garden_pool/ (https://www.okinawa.oriental-hotels.com/facilities/garden_pool/)

夏休み、9月におすすめの宿泊プラン

【沖縄の旅はリゾートで満喫】マリンアクティビティ特典や県内最大級のプールを楽しもう！＜朝食付＞

かりゆしビーチでドラゴンボートにウォーターランド、グラスボートで遊べ、さらにマリンアクティビティの割引がついたアクアアドベンチャーパス付きの宿泊プランです。ビーチとプール、マリンアクティビティを満喫できる、夏の沖縄旅行におすすめの宿泊プランです。

対象期間 ～2026年10月31日(土)

価格 スーペリア 77,450円～

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ 〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬 1490-1

プラン詳細 アクアアドベンチャーパス、朝食

詳細＝ https://www.okinawa.oriental-hotels.com/activity/61/

■オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパは、「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」初のリゾートホテルで、沖縄本島北部、亜熱帯の豊かな森と碧い海が広がる「やんばる」の入口に位置しています。沖縄自動車道許田インターチェンジに近く、2025年7月25日グランドオープンしたジャングリア沖縄まで40分、沖縄美ら海水族館まで60分、恩納村万座毛まで20分など北部のみならず中南部へアクセスしやすいアクティブな沖縄観光に最適なホテルです。

全室オーシャンビューで44 平方メートル 以上の広々とした客室（361室）が特徴で、2024年春に288室が、やんばるを体験する旅の拠点にさらにふさわしい空間へと生まれ変わりました。木漏れ日が降り注ぎ、やんばるの森に自生する植物をふんだんに配置した緑溢れるロビーエリアでは、ホテルのコンセプトである「島とあそぶ 森とつながる」をイメージした環境音楽が流れ、やんばるの夜の森に佇んでいるような没入感と、日常から切り離された開放感が交差する空間を演出しています。アメニティを自由に選べる「アメニティベース Arin Krin」の他、やんばるにまつわる魅惑のカクテルを楽しむことができる「ロビーラウンジ」に加え、クラブルーム宿泊者専用の「クラブラウンジ」を設置し、より充実した滞在空間をご提供しております。その他、沖縄県産の食材を贅沢に使用したメニューが自慢のレストランやバー、宴会場、チャペルなど充実した設備やサービスを備えています。

https://www.okinawa.oriental-hotels.com/ (https://www.okinawa.oriental-hotels.com/)

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会費・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

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-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は4,045名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「シェラトン」、「ハイアット」、「ヒルトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年6月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/