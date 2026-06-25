『アメイジングデジタルサーカス』最終エピソード公開記念！渋谷PARCOにてPOP UP STOREの開催が決定！！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、最終エピソード公開で話題のダークコメディアニメーション「The Amazing Digital Circus(アメイジングデジタルサーカス)」の公式POP UP STOREを、渋谷PARCOの6階POP UP SPACE「PIXEL」にて2026年7月9日(木)から7月20日(月)までの期間限定で開催することを発表いたします。

■ The Amazing Digital Circus POP UP STORE について

本POP UP STOREは、最終エピソードの公開を記念したイベントとなります。

店内では、新規のキャラクターパネル展示などを通じて、作品の世界観をリアルに体験していただける内容となっております。

また、完全受注生産商品の「アメイジングデジタルサーカス ザ・ラストアクト キャラファイングラフ」の実物展示も予定しております。

※「アメイジングデジタルサーカス ザ・ラストアクト キャラファイングラフ」についてはこちら(https://bit.ly/4oECZma)

開催概要

特設ページ :https://www.infolens.com/adc-popup/【渋谷PARCO】

店舗名称 ：「The Amazing Digital Circus POP UP STORE」

店舗所在地：〒150-8377 東京都渋谷区宇田川町１５－１

渋谷PARCO 6F POP UP SPACE「PIXEL」

営業時間 ：10:00～21:00

開催日程 ：2026年7月9日(木)～7月20日(月)

購入特典

■POP UP STORE購入特典POP UP STORE購入特典画像

以前大好評をいただいた購入特典「フォト風カード」が、新たな絵柄を追加して本POP UP STOREに登場！ 税込3,300円以上お買い上げごとに、【フォト風カード全7種】をランダムで1枚プレゼントいたします。

※絵柄はお選びいただけません。

※特典のお渡しは、1会計7枚までとなります。

※レシートの合算は出来ません。あらかじめご了承ください。

※特典はなくなり次第配布終了です。

■取り扱い商品一部紹介

アメイジングデジタルサーカス ポストカードセット

990 円（税込）

アメイジングデジタルサーカス ブラインドミニフィギュア vol.3【単品】

1,980 円（税込）

アメイジングデジタルサーカス ぬいぐるみ（ポムニ）

4,950円（税込）

アメイジングデジタルサーカス ぬいぐるみ（ジャックス）

4,950円（税込）

※商品の仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。

最新情報についてはインフォレンズイベントXアカウント（@infolens_event(https://x.com/infolens_event?s=20)）をご確認ください。

【The Amazing Digital Circus (アメイジングデジタルサーカス)とは】

2023年10月にYouTubeにて第1話が公開され、わずか5カ月で3億回視聴を突破。2024年10月5日には第3話が公開され、同時にNetflixでの配信も開始。さらに週刊コロコロコミックと月刊コロコロイチバン！でコミカライズも連載中の話題のアニメーション作品です。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいます。

ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむ場所『アメイジング・デジタル・サーカス』に突然迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことができず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の“トビラ”を見つける。果たしてポムニは無事にこの世界から抜け出すことができるのか--その運命や如何に。



【『The Amazing Digital Circus 』アニメーションはこちら】

https://bit.ly/3FM6yAf

＜アメイジングデジタルサーカス 日本公式X＞

https://x.com/ADC_Japan

【INFOLENS GEEK SHOPとは】

INFOLENS GEEK SHOP（インフォレンズ・ギークショップ）は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を取り揃えたショップです。手軽にお買い物ができるオンラインショップに加え、池袋パルコ店では、ジャンルを問わないバラエティ豊かな公式グッズを実際に手に取り購入できる、国内最大級のゲーム・映像コンテンツグッズ専門店です。

＜INFOLENS GEEK SHOP オンラインショップ＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

https://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

＜公式X＞

INFOLENS GEEK SHOP

https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro

インフォレンズ株式会社について

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気ゲームコンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： https://www.infolens.com

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