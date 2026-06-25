【6/24より】【静岡県】最大5,000万円「中小企業等収益力向上事業費補助金（成長加速化枠）」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

静岡県内で、売上高100億円を目指す中小企業者の方は必見です！

静岡県の注目補助金「中小企業等収益力向上事業費補助金（成長加速化枠）」の公募が開始しました。

本補助金は、売上高100億円超の企業への成長を目指す県内中小企業者を対象に、設備投資、新製品・新サービスの開発、研究開発、展示会出展、ブランディングなどの取組を支援するものです。

補助上限は最大5,000万円、補助率は1/2以内！

機械設備の導入、新事業への進出、販路拡大など、大きな成長投資を検討している事業者にとって見逃せない制度です。

ナビットでは、本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

「自社が対象になるか知りたい」「100億宣言や事業計画の作成に不安がある」という方は、ぜひお早めにご相談ください！

▼申請サポート相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

▼本助成金の詳細はこちら

https://joseikin-now.jp/?p=90290

▼本補助金の申請を検討している顧客を紹介したい方はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

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