『レタスクラブ』が提案する“暮らしの正解”を集めたECサイト「レタスクラブ暮らしの店」が6月25日（木）13:00にオープン！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA LifeDesign（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川金正法）は、2026年6月25日（木）13:00に、WEBショッピングサイト「レタスクラブ暮らしの店（ https://lettuceclub-kurashi.com/ ）」をオープンいたします。

■編集部員が実際に使い込んだ「暮らしの正解」を買えるECサイト

1987年の創刊以来、読者の暮らしに向き合ってきたレタスクラブ編集部。「レタスクラブ暮らしの店」は編集部に届くリアルな声を出発点に、編集部員が自ら使い込み「これが正解」と自信を持っておすすめできるアイテムだけを集めたお店です。

▲「レタスクラブ暮らしの店」のサイトイメージ （画面はイメージです。実際のオープン時の掲載商品やレイアウトとは異なる場合があります。）

■ レタスクラブの「編集力」を活かした商品ページ

このお店は生活情報誌を作り続けてきたレタスクラブの「編集力」をフルに活かした丁寧な商品ページを用意しています。

▲「レタスクラブ暮らしの店」のサイトイメージ （画面はイメージです。実際のオープン時の掲載商品やレイアウトとは異なる場合があります。）

商品のディテールや生活シーンでの様子を豊富な写真で展開。サイズ感やお手入れのしやすさなど、使い心地まで詳しくお伝えします。

また、買ってから「失敗した」と後悔してほしくないからこそ、「いいところも、そうじゃないところも」包み隠さずお伝えすることを大切にしています。使ってみて気づいた「ちょっと気になる点」も含めて、正直に語れるものだけを選んでいます。

▲「レタスクラブ暮らしの店」のサイトイメージ （画面はイメージです。実際のオープン時の掲載商品やレイアウトとは異なる場合があります。）

さらに各商品ページには、商品の奥にある「作り手のストーリー」や、キッチン・収納・コスメ・ファッションなど各分野の専門担当部員によるおすすめコメントも掲載。

「なぜこの素材・形なのか」という作り手の情熱や、編集部員が「生活のなかでどう助けられたか」という実体験に基づいたプロの目線で分かりやすく解説します。

■ オープン第1弾の注目ラインナップ（一例）

オープン時には、それぞれの担当部員が独自の目線でこだわり抜いて選んだ、暮らしに寄り添うアイテムを取り揃えています。

- misa×レタスクラブ 5wayおめかしエプロン

人気料理家・misaさんとのコラボエプロンが6月26日（金）から登場。「料理の時短と美味しさを両立したい、毎日使うから洗いやすさも重視したい」というキッチン担当の悩みにも応える、機能性とデザインを両立した、家事のモチベーションを上げてくれる特別な一着です。

- 毎日洗えてサマになる、大人のためのゆったりＴシャツ

「がんばらなくてもサマになり、気兼ねなく家で洗える服が欲しい」というファッション担当がセレクト。大人女性の夏を快適に、気負わず着られて毎日洗ってもサマになる、暮らしに馴染むアパレル商品です。

- The Magic Water（ザ・マジックウォーター）

水だけで不思議なほど汚れが落ちるマルチクリーナー。「見た目より使い勝手を優先したい」という収納・生活雑貨担当をはじめ、複数の編集部員が実際に自宅で使い込んでいる、確かな実体験に基づいた信頼の商品です。

その他にも、直接お話を聞いて裏側にある物語を知り、「この人が作っているなら間違いない」と心から安心できたものを厳選し、取り揃えています。手にするたびに愛着がわくような、編集部が選んだ「暮らしの正解」をぜひチェックしてみてください。

【『レタスクラブ』とは】

創刊39年、実売部数No.1 ※、の生活情報誌です。レシピや家事テクニックだけでなく、健康、マネー、美容など日々の暮らしをトータルに支える情報が充実。仕事に家事に忙しい毎日でも暮らしを快適にしたいと頑張る皆さまに寄り添い続けています。

※2025年上期 日本ABC協会雑誌発行社レポート 「生活実用情報誌」ジャンルのうち、書店・CVS販売の雑誌において

発売：株式会社KADOKAWA LifeDesign

発売日：毎月25日

判型：A4判／140ページ

定価：580円（本体527円＋税）※付録の内容によって価格が異なります

月刊発行部数：133,730部 ※2025年下期 雑誌発行社レポート(日本ABC協会)より

公式サイト：https://www.lettuceclub.net/

【サイト概要】

サイト名：レタスクラブ暮らしの店

オープン日時：2026年6月25日（木）13:00

URL：https://lettuceclub-kurashi.com/

運営：株式会社KADOKAWA LifeDesign