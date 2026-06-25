『余裕の連鎖が安心感へ』小規模デイサービス だんらんの家（埼玉県 八潮市 草加市 ）

日本介護事業株式会社

日本介護事業株式会社（本社：東京都墨田区／以下、日本介護事業）は、フランチャイズブランド「だんらんの家」の広報誌『だんらん日和』６月号を発刊しました。

今号の特集では、2014年に八潮市、2019年に草加市へと事業所を展開したリビングポート株式会社の橋本社長・橋本専務・小林管理者の三者をご紹介します。

ケアマネージャー様が「将来、自分がお世話になりたい」と語るほど信頼を集めるこの事業所。異業種出身の社長・専務と、8年間現場を支えた管理者。立場も経歴もバラバラな三者が、なぜ同じ方向を向けるのか。その秘密を伺いました。

定年退職後の決意。異業種から介護の世界へ

表紙・裏表紙見開きページ

什器備品を扱う会社に長年勤め、定年を機に「社会貢献ができる仕事を責任を持って続けたい」と考えるようになった橋本社長。当時はまだ介護業界が成熟しておらず、需要が供給に追いつかない市場の現状と長期的な安定性に可能性を感じ、だんらんの家での開業を決意されたそうです。

しかし開業初期は、困難ケースの受け入れを職員が消極的に断ってしまうことで稼働率は40～50%にとどまり、資金繰りも厳しさを増していきました。それでも「一度社会貢献として始めた事業を、簡単にあきらめることはしたくない」と踏ん張り続け、2年目には不動産業界で働いていた息子を専務として招き入れました。

まずは受け入れる、皆で同じ方向を向くということ

橋本専務が大切にしてきたのは「まず相手の話をすべて受け止める」という姿勢です。どうしても会話の途中で何か言いたくなっても、ぐっとこらえて聞ききる。相手から「実はね……」という言葉を引き出してから、「それなら、うちではこんなことができます」と提案していくことが第一歩だと語ります。ケアマネージャー様が抱えるプレッシャーごと受け止めるこの姿勢が、徐々に事業所全体へと根づいていきました。

小林管理者は「全体を見て決めてきた人の判断を、まず皆でやってみようとする姿勢が大事」と言います。今のチームでは誰でも対応できる体制が整い、他の施設では受け入れてもらえなかった方がだんらんの家に馴染んでくださった時には、職員みんなで「ヨッシャ!!」と喜び合えるほどのチームワークが育まれています。

職員の心の余裕が良いサービスへ繋がる

橋本社長は「任せると決めたことには過剰に口を出さず、最終的な責任は会社がとる。職員が想像よりもプラスで受け取れるよう還元していきたい」と語ります。橋本専務もまた、職員一人ひとりの生活や体調に目を向け、プライベートな相談も真剣に受け止めながら「職員の心に余裕がないと、良いサービスはできない」という信念のもと、丁寧に向き合い続けています。

小林管理者は、以前は萎縮していた職員が今では「次こうしまーす！」とのびのびと動いてくれているとお話されていました。送迎の際にご家族様から悩みを打ち明けられ、思わず抱きしめて帰ることもあるといいます。「こういった心の余裕は、安心できる職場で働けていることへの感謝からくるんだと思います」--その言葉が、この事業所のすべてを物語っていました。

小さな思いやりの積み重ねが、信頼へと繋がっていく

橋本社長は「お互いの気持ちを考えた時、ここまでやってあげたら、この人助かるだろうな、という気持ちの積み重ねが、信頼や運営の向上、さらには職員の待遇の良さへと繋がっていく」と語ります。

小さな思いやりの積み重ねがそれぞれの心に余裕を生み、その余裕が安心感となって利用者様へと届いていく--。これからもリビングポート株式会社は、関わるすべての人に心を傾け、その人の存在そのものを受け止める場所であり続けることでしょう。

『だんらん日和』が届けたいもの

全国に広がる「だんらんの家」には、それぞれの地域で、それぞれの想いを持って介護と向き合うオーナーや職員がいます。

華やかな実績だけでなく、日々の小さな工夫、利用者様との忘れられない一瞬、スタッフへの深い眼差し──。そうした「現場のリアル」こそが、介護の仕事の本当の価値だと、私たちは信じています。

月刊広報誌『だんらん日和』は、全国のだんらんの家から届く「人と人が交わる瞬間の温かさ」を、加盟事業所の皆様・現場で働く職員の皆様・そしてこれからだんらんの家で働くことを考えている皆様へ、毎月お届けしています。

あなたの隣の事業所が、今日もどんな笑顔を生んでいるか。ぜひ、ページをめくってみてください。

「だんらんの家」とは

「だんらんの家」は、日本介護事業株式会社が運営するデイサービス専門のフランチャイズブランドです。「生きる力を育む介護」を理念に掲げ、利用者様が自分らしい生活を続けられるよう、全国の加盟事業所が地域に根ざしたサービスを提供しています。

月刊広報誌『だんらん日和』は、加盟事業所の取り組みや開業事例を広く発信し、フランチャイズ全体の連帯感と情報共有を促進することを目的として発行しています。

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