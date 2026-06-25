外国人材管理システム「GPASS（ジーパス）」、アプリストア「SmartHR Plus」にて公開

株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起、以下「Liquid」）が提供する、外国人材管理システム「GPASS（ジーパス）」が、株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）が運営するクラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」のアプリストア「SmartHR Plus（スマートエイチアールプラス）」にて公開されました。

本連携により、「SmartHR」上の従業員情報と「GPASS」で検証した在留資格情報を双方向かつリアルタイムにアップデートすることが可能です。全外国人材の就労資格が「SmartHR」上で漏れなく確認でき、在籍状況・所属部署の情報更新の手間や、二重管理の負担を軽減できます。

GPASS（ジーパス）：https://liquidinc.asia/gpass/

■ 「GPASS」「SmartHR」の連携概要

不法就労を防ぎ続けるeKYC付き外国人材管理システム「GPASS（ジーパス）」は、在留カードのICチップ読取と顔認証を組み合わせた厳格な本人確認により、カードの偽造やなりすましを検知します。また、在留カードの失効確認や期限管理を自動化することで現場の負担を減らし、不法就労発生のリスクを大幅に低減します。

「SmartHR」は、クラウド人事労務ソフトです。 雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用したタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を推進、データに基づく人的資本経営を支援します。さらに、アプリストアサービス「SmartHR Plus」を通じて個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

本連携により、「GPASS」で検証した在留資格情報と、「SmartHR」上の従業員情報を双方向かつリアルタイムにアップデートすることが可能です。全外国人材の就労資格を漏れなく確認でき、在籍状況や所属部署の情報更新の手間や二重管理の負担を軽減できます。

また、複数の「SmartHR」ユーザーの外国人雇用企業へのヒアリング結果を踏まえて仕様を設計しており、企業ごとの管理ニーズに応じた柔軟な運用が可能です。両サービスの連携により、コンプライアンスに準拠した在留資格管理を実現します。

なお、本連携の開始にあわせて、株式会社沖縄テクノクリエイト、生活協同組合コープさっぽろ、株式会社コープフーズ、株式会社リンガーハット（順不同、50音順）において、利用開始予定です。

■不法就労を防ぎ続ける外国人材管理システム「GPASS」について

「GPASS（ジーパス）」は、外国人の方々が自分自身に関するあらゆる情報をスマートフォンで一元管理できるようにする外国人向けデジタル ID ウォレットです。GPASS を利用して自らの情報を正確に整理、提示できるようにすることで社会活動の選択肢を狭めることなく、主体的かつスムーズに行動できる共生社会を作ることを目的に開発されました。 2024年8月より一般提供を開始し、登録数は 60,000 名を超えています。外国人本人の明確な意思の元、在留カード情報、所属組織、就学就労実績、資格、スキル、日本滞在歴やそれらに伴う与信などの情報を詳細かつ高精度に格納できるデータベースと、それを思いのままに提示できる仕組みを提供することで、外国人労働者と就労先企業との間、外国人消費者とサービス提供事業者との間のミスマッチを解消していきます。

GPASS（ジーパス）：https://liquidinc.asia/gpass/

【GPASSの機能】

雇入時の在留カード確認

・記載情報を入力不要でデジタル化

・IC検証＆本人確認で偽造となりすましを検知

・従業員が自分のスマホから登録可能

継続的に失効を照会

・入管庁提供のサイトから失効情報を照会

・初期の即時照会と期間中の継続照会

・思わぬ失効を素早く検知

在留資格の期限管理

・在留カード有効期限前アラート

・有効期限前後での高速失効検知

・特例期間の確認も可能

在留カード更新確認

・従業員が自分のスマホで更新完了

・更新時にも雇入時同様に偽造検知

・本人・管理者への確認依頼を自動化

豊富な書類に対応

・特別永住者証明書にも対応

・学生証、指定書*1など各種追加書類収集

・その他任意の書類（銀行通帳や健康保険証など）の取得、保管

在留カード容貌との顔認証

・初出勤時から追加対応不要で利用可能

・本人確認済み在留カードと紐付ける厳密性

・顔真贋判定で写真や動画での突破を回避

多言語対応

・14言語に対応

・設定不要で最初から自国語で表示

*1：出入国在留管理庁が発行する書類。主に「特定活動」「特定技能」「高度専門職」の在留資格を持つ外国人に対して発行される。

■クラウド人事労務ソフト「SmartHR」について

「SmartHR」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。 雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用したタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を推進、データに基づく人的資本経営を支援します。さらに、アプリストアサービス「SmartHR Plus」を通じて個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

SmartHRは、「worker-friendly 働くみんなが使いやすい」というサービスビジョンのもと、企業の生産性を向上し、誰もがその人らしく働ける環境づくりに貢献します。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「HRTechクラウド市場の実態と展望 2025年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度）https://mic-r.co.jp/mr/03710/

■株式会社SmartHRについて

代表取締役CEO：芹澤 雅人

事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売

設立：2013年1月23日

資本金：1億円

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー

企業URL：https://smarthr.co.jp/

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな社会の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

所持認証サービス「LIQUID Auth Passkey」https://liquidinc.asia/liquid-auth-passkey/

クラウド型顔認証サービス「LIQUID Auth Face」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。