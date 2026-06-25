渋谷スクランブル交差点の直上で味わう、ハワイの夏。HAWAIIAN風ハンバーガーやガーリックシュリンプなどが登場する「Hawaiian Loco Fair 2026」を期間限定で開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

渋谷エクセルホテル東急〔東京都渋谷区道玄坂、総支配人: 堀内 雅人〕では、2026年7月1日（水）から、ラウンジ「エスタシオン カフェ」にてハワイのグルメやドリンクが並ぶ「Hawaiian Loco Fair 2026」を開催いたします。

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-e/restaurant/estacion/plan/143600/index.html

渋谷区とハワイ州ホノルル市による姉妹都市協定締結を背景に、昨年、初開催し好評をいただいた「Hawaiian Loco Fair」。ハワイの言葉で地元の人や地元風を意味する「Loco（ロコ）」を本フェアのテーマとし、現地で親しまれているロコフードをベースに、シェフのアレンジを加え、洗練されたホテルスタイルで表現しました。食欲をそそるガーリックの香りやスパイスが効いたメニューが、リゾート気分を盛り上げます。また、ハワイの美しい自然や文化を色鮮やかに表現したオリジナルドリンクや、地元ハワイで親しまれているコナビールもお楽しみいただけます。フェア期間中、スタッフはアロハシャツで皆さまをお迎えし、店内の雰囲気からもハワイの爽やかな夏の空気感を演出します。

渋谷スクランブル交差点をのぞむ特別なロケーションで、ローカルな雰囲気に浸りながら、日常を忘れてゆったりと流れる時間をご堪能ください。

「Hawaiian Loco Fair 2026」 概要

期 間： 2026年7月1日（水）～10月10日（土）

場 所： ラウンジ「エスタシオン カフェ」 渋谷エクセルホテル東急 5 階

提供時間： 11:00～22:00（L.O.21:00）

フードメニュー

「SHIBUYAバーガー ～Hawaiian Style～」 2,800円

牛肉100％の自家製パテを使用した、食べ応えのあるハンバーガーです。トマトやアボカドのフレッシュな味わいが、ジューシーな肉の旨みを引き立てます。パイナップルとトマトを合わせた爽やかなソースを添え、お好みに合わせて自由にアレンジできるのも魅力です。

「ガーリックシュリンプ ガーリックライス添え」 2,700円

香ばしく揚げたソフトシュリンプフライに、風味豊かなガーリックソースを重ねました。外はパリッと、中はやわらかな食感が広がり、パンチの効いたガーリックライスとの相性も抜群です。

「スパイシーなローストチキン パイナップルとトマトのソース 」 2,000円

スパイシーなカレーの風味をまとわせた鶏肉をしっとりと焼き上げ、スパイスを効かせたパイナップルとトマトのソースを合わせました。フルーティーな風味が広がる、彩り豊かな一皿に仕上げました。

「アヒの磯辺巻フライ わさび風味 白醤油ソース」 2,400円

醤油とわさびで味付けしたマグロを海苔で巻いて香ばしく揚げた一品。中はレアに近いしっとりとした食感が魅力です。白ワインとバターを合わせたブールブランに白醤油を加えたソースを添え、濃厚な味わいへの変化もお楽しみいただけます。

ドリンクメニュー

モクテル 1,600円

▪ マナ・ブルー

▪ マンゴー プランテーションティー

カクテル 1,700円

▪ リリコイ・サンセット

コナビール 1,600円

▪ ビッグウェーブ ゴールデンエール

▪ ロングボード アイランドラガー

マナ・ブルーマンゴー プランテーションティーリリコイ・サンセット

※表示料金にはサービス料12%・消費税10%が含まれております。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※ご予約は承っておりません。直接店内でご注文いただけます。

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※写真はイメージです。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

ラウンジ「エスタシオン カフェ」 概要

スペイン語で「駅」を意味する“エスタシオン”は、渋谷駅の真上に位置するカフェです。天井高約8メートルの開放感ある空間で、スクランブル交差点を眺めながら、くつろぎのひとときをお過ごしいただけます。

■ 営業時間 09:00～22:00 （L.O.21:30）

■ お問合せ 03-5457-0133（受付時間 10:30～20:00）

渋谷エクセルホテル東急 概要

渋谷駅直結のアクセスに加え、408室の客室、趣の異なる3つのレストラン、4つの宴会場を有しています。渋谷スクランブル交差点を真下に臨む、象徴的なロケーションが特長。

渋谷の中心に位置しながら、喧騒を忘れる落ち着いた空間で、国内外から訪れる皆さまをお迎えいたします。

【所在地】東京都渋谷区道玄坂1-12-2

【アクセス】JR「渋谷駅」徒歩約7分、東京メトロ・東急線「渋谷駅」A5出口より徒歩約1分、京王井の頭線「渋谷駅」直上

【TEL】03-5457-0109（代表）

渋谷エクセルホテル東急 公式WEBサイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-e/index.html