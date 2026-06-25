「SAUNA BROS.vol.12」の表紙を初解禁！ 武田玲奈が「サウナメッツァ大井町トラックス」でサウナを堪能！ 有岡大貴＆長田庄平や小栗有以、黒羽麻璃央などのグラビアも

株式会社東京ニュース通信社雑誌「TVガイド」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、「SAUNA BROS.vol.12」を6月30日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。「SAUNA BROS.vol.12」（東京ニュース通信社刊）

SAUNA is PEACEFUL!!

サウナの素晴らしさや魅力を、すべてのサウナ好きに伝えるサウナ雑誌「SAUNA BROS.」最新号が6月30日（火）に発売となります。表紙を飾るのは、創刊号からCOVER GIRLを務める武田玲奈。今号では、注目の都市型サウナ「サウナメッツァ大井町トラックス」を訪れました。

表紙には、男性サウナ「トラムサウナ」を堪能している最中のカットを採用。リラックスしているポージングに、柔らかな表情からは武田が本当にサウナを満喫している様子が伝わってきます。

「SAUNA BROS.vol.12」（東京ニュース通信社刊）「SAUNA BROS.vol.12」（東京ニュース通信社刊）

中面ページは、もうひとつの男性サウナ「ウォーリュケロサウナ」に女性サウナ「ウーブンサウナ」を体験しているリアルな表情を追った数々のショットに加え、館内の超軟水の”水”を楽しむ様子など、ここでしか見られない貴重なカットが満載です！

巻頭から、全国のさまざまな注目＆最新施設の情報が満載。有岡大貴&長田庄平、AKB48の小栗有以、黒羽麻璃央、マグ万平、清水みさとらサウナ愛あふれる人々へのクローズアップ企画、さらには全国の「わが街の最高のサウナ」をJリーグ全60クラブの選手たちに挙げてもらうなど各界のサウナ好きたちに直撃＆密着した企画も読み応え抜群です。また、毎号ひそかに人気(!?)の、銭湯サウナの魅力を深掘りする企画は「銭湯×町中華」特集を実施。知る人ぞ知る激ウマ名店もズラリ。サウナ上がりの至福な過ごし方も提案します。

手にとってくださった方のこの夏の「癒し空間」が見つかるはず……！

ラインナップ

●最新サウナCLOSE UP！

毎日サウナ東京 幕張店（千葉）

高輪SAUNAS（東京）

PARADISE 大手町（東京）

niko and ... BASE（茨城）

SAUNA TEN “Birch and cloud forest”（長野）

豊島園 庭の湯（東京）

スパ&ホテル 舞浜ユーラシア（千葉）

…etc.

●SPECIAL GRAVURE & INTERVIEW サウナでリアルドキュメント

有岡大貴（Hey! Say! JUMP）× 長田庄平（チョコレートプラネット） at サウナ蒸薪（埼玉）

小栗有以（AKB48） at たなごころvillage（東京）

黒羽麻璃央 at SHIAGARU SAUNA 神田×秋葉原店（東京）

マグ万平 at サウナセンター稲荷町（東京）

清水みさと at さくら湯（東京）

●TOKYO街ぶらサウナタイム 銭湯サウナ×町中華特集

アクアプレイス旭（台東区）×「中華料理 あさひ」

曙湯（足立区）×「足立屋 萬福」

辰巳湯（江東区）×「桃太楼」

第三玉乃湯（新宿区）×「ラーメンと小皿料理 伊太ハ」

●愛し愛されてついに”還暦”！ 大垣サウナ、60周年グラフィティ

●全60クラブからサウナ好き選手が登場！ Jリーグサウナ名鑑

購入者特典、決定！

■HMV&BOOKS online／HMV&BOOKS SHIBUYA

【特典内容】

武田玲奈 ポストカード1枚

「SAUNA BROS.vol.12」HMV&BOOKS online／HMV&BOOKS SHIBUYA購入特典ポストカード

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16970503

＜注意事項＞

※6月25日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品情報】

「SAUNA BROS.vol.12」

●発売日：2026年6月30日（火） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：1,337円

●発行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■SAUNA BROS.WEB＜https://saunabrosweb.jp/＞

■公式X @sauna_bros ＜https://twitter.com/sauna_bros＞

■公式Instagram ＠saunabros ＜https://www.instagram.com/saunabros＞

■公式ECサイト SAUNA BROS.STORE＜https://saunabros.stores.jp/＞