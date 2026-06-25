明石海峡大橋から直結！淡路ハイウェイオアシス内で、週末（土日）限定『かき氷』のキッチンカー販売開始！2026年6月27日（土）11時～（雨天時は販売中止）

ユーアールエー株式会社

淡路島の玄関口に位置し、明石海峡大橋を眺めながら旬の食材を味わえるレストランや、特産品のショッピングを楽しめる淡路ハイウェイオアシス(運営：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市大磯)内で、2026年6月27日（土）11時～、週末（土日）限定「かき氷」のキッチンカー販売を開始します（雨天時は販売中止します）。

オアシスのかき氷 各500円～

■いちごミルク 700円

かき氷のいちごミルクは、削った氷にいちごの甘酸っぱさとミルク（主に練乳）のまろやかさを合わせた、シンプルで親しみやすい定番かき氷です。

淡路ハイウェイオアシス内 店舗紹介

※淡路物産館（オアシス館1F)画像左から■淡路たまねぎスーププレーン■淡路たまねぎドレッシング■たまねぎスープ各種イメージ■たまねぎスープスタンド（蛇口からたまねぎスープ）■物産館でのお買い物イメージ画像AWAJI BEER（淡路ビール）2026年6月1日現在 全8種類

食材の宝庫と呼ばれるにふさわしい淡路島産の海産物や野菜をはじめ、“淡路玉ねぎスープ”に“淡路玉ねぎドレッシング”、半世紀以上のロングセラー“竹ちくわたけやん”など、淡路島や四国・神戸などの名物1300アイテムをズラリと揃えました。淡路島産玉ねぎ100％のスープが出てくる世界初の蛇口（淡路たまねぎスープスタンド）が大人気です。

※鮨処「すし富」（オアシス館2F)画像左から■すし富イメージ■おまかせにぎり御食国（松）■A5国産黒毛和牛炙り寿司

「淡路島の寿司をもっと知ってもらいたくて」と、こだわりのネタを熟練の鮨職人が提供する『すし富』。沼島の鱧や由良の赤雲丹、福良の淡路島3年とらふぐといった近海ものを中心に、その時々の旬をしっかりと堪能できるのがうれしい限り。

※オアシスのメインダイニング「みけ家」（オアシス館2F)画像左から■みけ家店内■淡路玉葱御膳■淡路島産生さわら丼御膳■淡路牛ロース丼

淡路島の旬の食材を惜しげもなく使い、和食から洋食まで揃う幅広いメニューが『みけ家』の魅力。「食材をしっかり味わえるように」という言葉通り、淡路牛や、淡路島産の鯛や鰆、期間限定の生しらすなどもたっぷりご用意。

※淡路島名物弁当やテイクアウトメニューも人気のフードコート「おあしすキッチン」（オアシス館1F)画像左から■おあしすキッチン提供カウンター■淡路牛弁当など淡路島名物弁当3種■釜揚げしらす丼（うどんセット）■淡路島産えびすもち豚冷やしまぜうどん

島ならではの旬の食材を使ったローカルフードコート。ササッとスピーディーに、しっかり淡路島メニューなのがポイントです。ライブキッチンの“見える”調理風景も楽しみながら、 子どもも大人もおいしく満たされるメニューが大充実。

※気軽においしく「Cafe Oasis」（オアシス館1F)画像左から■カフェオアシス店舗■各種Richシリーズドリンク■オアシスバーガー■淡路島牛乳匠ミルクソフト

淡路島牛乳のコク深さが特長の“みるくそふと”、淡路牛と淡路玉ねぎがジューシーな“オアシスバーガー”など、すぐ味わえる島フードがズラリ。買い物の後でも、ちょっとの休憩でも、いつでも気軽に主役級のおいしさを。

※淡路島生パスタと窯焼きピザ「Trepici（トレピチ）」（別館)画像左から■Trepici外観■Trepici店内から明石海峡大橋の眺望■粗挽き淡路牛とネギのトマトラグー■トマトソースのピザ

パスタをイタリアンの概念から覆し、淡路島の食材をふんだんに用いた独創的なメニューを創り出しました。こだわり抜いた麺で作るパスタメニューを是非お楽しみください。

また高温の窯で一気に焼き上げたピザ生地は、外はパリッと中はモッチリ。パスタと一緒に召し上がって頂けるようにお手頃サイズでご用意しました。当店のピザはナポリ風ですが、ニンニク、唐辛子は使用しておりませんので、安心してお召し上がり下さい。

※わんちゃんと一緒に、またわんちゃん無しでも「オアシス ドッグカフェ」（別館)写真左から■ドッグカフェ外観と店内ドッグラン■フォトスポット（1）コーヒーカップ■フォトスポット（2）AWAJISHIMA■淡路島ホットドッグセット■クロッフルスティック

淡路ハイウェイオアシス内の店舗として、初めて店内までわんちゃんを連れていただけるのが特長です。 また、店内にミニドッグランがございますので、 わんちゃんと一緒にお食事ができるだけでなく、 わんちゃんにとっても楽しめる場所となっております。

更に、店内客席からの明石海峡大橋を臨む絶景はもちろん、普段は撮れないわんちゃん達の可愛い姿を 写真に残せるフォトスポットを店の周辺にご準備しております。カフェのご利用前・後ろに是非お立ち寄りください。

淡路ハイウェイオアシス概要

画像左から■明石海峡大橋■オアシス館■花の谷とアトリウム■公認ゆるキャラ「たい坊やん」「淡路タマ子さん」「オクトパス将軍」

兵庫県立淡路島公園内に位置し、島内の玄関口となる「淡路ハイウェイオアシス」。明石海峡を眺めながら、地元ならではの旬の食材を存分に味わえるレストランや、淡路島の特産品などショッピングが楽しめる淡路物産館を併設する、島の魅力ぎゅっと詰め込んだ施設です。休憩だけでなく、1日中遊んで過ごせる施設です。

神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア上下駐車場より

連絡道路で直結。一般道路からも利用可能。

大型観光バス51台、普通車560台収容 ※駐車無料

淡路ハイウェイオアシス 兵庫県淡路市岩屋大林2674-3

TEL0799-72-0220 https://www.awajishimahighwayoasis.com/

会社名 ：ユーアールエー株式会社 https://www.ura.co.jp

所在地 ：〒656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地

設立 ：1963年(昭和38年)5月13日

資本金 ：5,000万円

代表 ：代表取締役社長 井植 敏彰

従業員数 ：660名

事業内容 ：フードサービス全般

レストラン・ショップ 淡路ハイウェイオアシス

https://www.awajishimahighwayoasis.com/

サービスエリア内レストラン・フードコート、

パーキングエリア内レストラン・ショップ、

ゴルフ場内レストラン

食品製造 竹ちくわ等加工食品、

クラフトビール(淡路ビール)他

https://awajibrewery.com/

ＦＣ事業 ミスタードーナツ、ザ・丼

商業施設運営 waSTEP AWAJISHIMA

https://www.wastepawajishima.com/

事業所給食 サンフードサービス(株)

関連会社 ：淡路フェリーボート（株）、塩屋土地（株）、

アイジー興産（株）［ジェームス山自動車学院］

ホテルアナガ