アニメ『百姓貴族』公式ECに原作ブックデザイナーによる「愉快な牛の顔Tシャツ」が新登場【編集イシイさん・デザイナーのコメントあり】

株式会社Ａ３

IPを活用した多彩な商品やサービスを展開する株式会社A3（本社:東京都豊島区、代表取締役:小澤 隆史、以下A3）は、アニメ『百姓貴族』公式オンラインショップ(https://hyakusho-kizoku.shop)にて、原作ブックデザイナーがデザインを手がけた「愉快な牛の顔Tシャツ」を新たに発売し、2026年6月25日（木）より、先行受注を開始したことをお知らせいたします。A3はアニメ『百姓貴族』製作委員会より委託を受けて本グッズの制作・販売を行っています。

さらに新商品発売を記念し、公式オンラインショップでは、原作コミック『百姓貴族』１巻から最新９巻およびDVD付き特装版8.1巻、DVD付き特装版9巻の取り扱いを開始いたしました。

原作コミック『百姓貴族』 (C) 荒川弘／新書館

2024年にオープンした、アニメ『百姓貴族』公式オンラインショップでは、アニメグッズをはじめ原作グッズも幅広く取り揃えています。今後もファンの皆様にお楽しみいただけるよう、さらなる新商品を展開していく予定ですので、本商品の発売を機会にぜひ公式オンラインショップをチェックしてみてください。

アニメ『百姓貴族』公式オンラインショップ

https://hyakusho-kizoku.shop

商品情報

(C)荒川弘‧新書館/『百姓貴族』製作委員会

商品名：愉快な牛の顔Tシャツ

価格：各4,950円(税込)

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：M、L、XL

素材：綿100%

『百姓貴族』のブックデザイナーがデザインした、愉快な牛の顔が縦に並んだユニークなTシャツです。

スペシャルコメント

原作『百姓貴族』編集：イシイさん

アニメ＆原作ブックデザイナーによる夢のコラボが実現しました!!

荒川先生＆牛の絶妙な表情がチョイスされたTシャツは、この夏のマストアイテムとして、皆様ぜひご着用ください!!

原作『百姓貴族』ブックデザイナー

百姓貴族といえば牛！ ということで、牛たちの絶妙な表情を使ってデザインするのが楽しかったです。着た時にクスッと笑えるような、ちょっと楽しい気持ちになるような、そんなTシャツを目指したのでたくさん着てくれると嬉しいです。

アニメ『百姓貴族』とは

アニメ『百姓貴族』は、荒川弘先生による同名エッセイ・コミックを原作に、荒川先生がマンガ家になるまでの七年間、実家の酪農・畑作業に従事していた頃の経験や、農業にまつわる爆笑エピソードを描いたショートアニメ。農業と向き合う姿がユーモアたっぷりにテンポよく描かれます。2025年に3rd Season を放送、第4期となる『百姓貴族 4th Season』の制作も決定している大人気シリーズです。

■『百姓貴族3rd Season』

CAST

荒川弘：田村睦心

イシイさん：本多真梨子

親父殿：千葉繁

おかん：くじら

ほか

STAFF

原作：荒川弘（新書館「ウィングス」連載）

監督・脚本：澤田裕太郎

キャラクターデザイン・作画監督：まつもとあやね

背景作画：あり

音楽：SPECTRICK

制作監修：新海岳人

農業監修：一般社団法人 全国農業協同組合中央会

アニメーション制作：Pie in the sky

製作：『百姓貴族』製作委員会

■アニメ『百姓貴族』公式メディア情報

アニメ『百姓貴族』公式 X：@anime_hyakusho(https://x.com/anime_hyakusho)

アニメ『百姓貴族』公式 TikTok：@hyakusho_anime_official(https://www.tiktok.com/@hyakusho_anime_official)

公式 YouTube：https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZ0Cdjz3KkipABBxqNuMBY0SeIUeCtCx

公式ホームページ：https://s.mxtv.jp/anime/hyakusho_kizoku/

■商品画像をご使用の際は、以下の記載をお願いいたします。

(C)荒川弘‧新書館/『百姓貴族』製作委員会

■原作コミック画像をご使用の際は、以下の記載をお願いいたします。

(C) 荒川弘／新書館

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/

【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業

【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus

MomentumBase：https://athree3.com/momentumbase/