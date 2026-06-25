緻密な描き込みで構築される架空の巨大都市。田島大介 個展「無限虚無」がGallery & Bakery Tokyo ８分（京橋）にて6月20日(土)より開催中

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、京橋にあるアートギャラリーとベーカリー＆カフェが併設する「Gallery & Bakery Tokyo ８分」にて、田島大介 個展「無限虚無」を2026年6月20日(土) ～ 7月21日(火) に開催します。

本展では、緻密なディテールと圧倒的な遠近法で描かれた架空の巨大都市を通じて、現代社会の加速が生む「混沌」と「虚無」の境界線に迫ります。

また、本展の展示作品はArtStickerにて販売しております。

開催概要

作品・展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/128636

アートギャラリーとベーカリー＆カフェが併設する「Gallery & Bakery Tokyo ８分」第19回目となる本展では、アーティスト・田島大介の個展「無限虚無」を2026年6月20日(土)から開催いたします。

田島大介は、緻密なディテールと誇張された遠近法を用い、架空の巨大都市を描き出すアーティストです。本展では、加速する現代社会の混沌と、その「はざま」を生きる個をテーマに、新旧作を交えて構成します。

氾濫する情報や商品が生まれては消え、均一化されていく世界。無限に増殖するシステムの中で感じる「呼吸困難なほどのエネルギー」と、その根底に潜む「虚無感」を鮮烈に描き出します。圧倒的な密度が放つ、孤独と幸福の行方をぜひ会場にてご高覧ください。

展覧会ステートメント

日々追いつけないスピードで出現する何かをコピーしたような人物、コンテンツ、または商品。

それは均一化された存在の、生まれては消えること、認知されては忘れられていくことの繰り返しの世界。

加速する現代の競争社会はどこか呼吸困難で、私たちは抱えきれないくらいの情報を浴びながら生活する。

無限増殖する情報やシステムの群体はこの先私たちにどれほどの幸福をもたらすだろうか。

現代社会を生きて感じる混沌とそれに反する虚無感を、今回の展覧会にて構成する。

【Exhibition Products】田島大介 × Gallery & Bakery Tokyo ８分

田島大介個展「無限虚無」の開催に伴い、オリジナルグッズの販売を行っております。

作家自身が制作から参画し、本展KVでもある作品《Flying Above Forced Isolation II》を起用。ほどよくドロップした肩と少しゆとりを持たせたボックスシルエット型に、田島の作品の特徴である繊密な描写の作品が転写されています。

加えて、《無限の超大国》（2018）の大型ポスターも販売いたします。田島大介本人サインとエディションナンバーが入ったアートピースが、期間限定・会場限定でお求めいただけます。

この機会にぜひ会場まで足をお運びください。

詳細はこちら :https://artsticker.app/events/134510

Information

田島大介 個展「無限虚無」

会期

2026年6月20日(土)～7月21日(火)

営業時間

8:00～19:00

休館日

会期中無休

観覧料

無料

会場

Gallery & Bakery Tokyo８分

住所

〒104-0031

東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 1F

アクセス

東京メトロ銀座線「京橋駅」6番出口 徒歩3分

東京メトロ銀座線「日本橋駅」B1出口 徒歩5分

JR各線「東京駅」八重洲中央口 徒歩8分

展覧会ページURL

https://artsticker.app/events/128636

アーティストプロフィール

田島 大介 / Daisuke Tajima

略歴

1993年奈良県に生まれる。

2015年愛知県立芸術大学彫刻専攻卒業。

誇張された遠近法と緻密なディテールで架空の都市風景を描くことで知られる。

作品はアメリカの古典的なSF映画と日本のアニメやマンガにおける都市描写、そして香港、台湾、中国本土での旅の体験からの影響があり、都市の膨大な情報に囲まれた混沌とエネルギー、その根底にある孤独感や空虚感が融合されている。

近年の主な展覧会に個展: To the World Different From Yesterday, DH Neology (2024年、台南)、グループ展: Sediments Memory, Square Street Gallery (2023年、香港)など。

Instagram（@tiendao06(https://www.instagram.com/tiendao06)）

Gallery & Bakery Tokyo ８分

Photo: Ryohei TomitaPhoto: Kenta Hasegawa

「Gallery & Bakery Tokyo ８分」は、ArtStickerを運営する株式会社The Chain Museumと、THE CITY BAKERY を運営する株式会社フォンスがプロデュースする、アートギャラリーとベーカリー＆カフェが併設するスペースです。

芸術や文化にも注力した都市開発が進む東京の中心地にて街に開かれたアートスペースを目指します。

場所は、戸田建設株式会社が「ART POWER KYOBASHI」をコンセプトに様々なアートプログラムを展開する、2024年11月2日に開業した TODA BUILDINGの1階です。空間の設計は建築家・元木大輔が率いる株式会社 DDAAが担当しました。

アートのために設計されたミュージアムを思わせる贅沢な空間にて、これからが楽しみなアーティストにスポットライトを当てます。また、アートを鑑賞した後の余韻に浸ったり、感想を語り合うことができるベーカリー＆カフェもアートスペースの中に設置をいたしました。アート作品を鑑賞するだけでなく、誰かと語り合いたくなる空間として、食事を楽しみながら体験できる特別なスペースです。

Gallery & Bakery Tokyo ８分 公式インスタグラム（＠tokyo8min(https://www.instagram.com/tokyo8min/?hl=ja)）

ArtStickerについて

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

The Chain Museum 概略

The Chain Museumは「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」、そして、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」を展開。デジタルとリアルを相互に駆使し、気付きのトリガーを伝播させてまいります。

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

https://t-c-m.art/