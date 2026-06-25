「ふるなび」で、大阪府阪南市がひとり親家庭にクリスマスケーキを届ける支援事業を目的としたクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/(https://furunavi.jp/) ）が、大阪府阪南市のクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始しました。

【プロジェクト名】【第2回】子どもたちに届ける#クリスマスケーキ未来へのバトンプロジェクト

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=1054(https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=1054)

《支援の概要》

阪南市では、ひとり親家庭の子どもたちに「心に残るひととき」を届けるため、地元の洋菓子店と協働してクリスマスケーキを贈るプロジェクトを実施します。

経済的に厳しい状況のなかでも、「子どもたちに季節の喜びやあたたかい時間を感じてほしい」、そんな思いから始まった取り組みです。

ひとり親家庭の支援は全国的にも重要な課題ですが、本プロジェクトは、寄附者の想いを直接「子どもたちの笑顔」に変えることができる仕組みです。

昨年度の同企画ではクリスマスケーキ200個をお届けすることができました。子どもたちの体験機会や心の成長を支える一助として、どうかあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。



＜200個のクリスマスケーキを阪南市のひとり親家庭へ＞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001652.000007821.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001652.000007821.html)

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、ひとり親家庭へのクリスマスケーキ代などに活用されます。

《事業スキーム》

■大阪府阪南市（はんなんし）について

大阪の一番南に位置しており、海がきれいで山が近く自然環境に恵まれたまちです。

カニ鍋・カニしゃぶ・BBQにおすすめの「生ずわい蟹」や、超希少な上質和牛「なにわ黒牛」も是非この機会にふるさと納税でお楽しみください。

・大阪府阪南市の返礼品一覧はこちら

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1146(https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1146)

※都合により、リンク先が表示されない場合がございます。予めご了承ください。

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【ふるなびサービス一覧】

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

https://furunavi.jp/premium/

・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし

https://furunavi.jp/catalog

・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上

https://tp.furunavi.jp/

・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」

https://fcf.furunavi.jp/

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 自治体サービス事業部

Mail：support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media