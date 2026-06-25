熊野の秘境で親子の「おいしい冒険」！五感で学ぶ1泊2日のアウトドア体験「KUMANO KIDS CAMP 2026 Summer」参加者募集開始

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

一般社団法人 田辺市熊野ツーリズムビューロー（所在地：和歌山県田辺市）は、和歌山県田辺市大塔エリア・百間山渓谷を舞台に、親子向け1泊2日のアウトドアキャンププログラム「KUMANO KIDS CAMP 2026 Summer」を、2026年8月8日（土）～9日（日）に開催します。これに伴い、本日より参加者の募集を開始いたしました。

本ツアーは、「やってみたい！」という子どもたちの好奇心を引き出しながら、親子で一緒に熊野の大自然を五感で楽しむことを目的とした、少人数制の体験型キャンププログラムです。森林環境学習でも活躍する「八咫烏インタープリター」が同行し、川遊びやカヌー、トレッキング、焚き火など、多彩なアクティビティを安全に、かつ深い学びへとつなげます。

本ツアーは、「和歌山県振興局地域づくり支援事業補助金」を活用して実施します。

「KUMANO KIDS CAMP 2026 Summer」開催の背景 ～夏休みは、家族みんなで大自然へ～

子どもたちの遊び方が大きく変化する一方で、「自然の中で思い切り遊ぶ機会」を求める声は年々高まっています。そこで当ビューローでは、親子で参加できる1泊2日のキャンプを通じて、熊野の自然環境にふれ、学び、楽しむ場を提供することとしました。

冒険の舞台となる百間山渓谷は、「水の国、和歌山」を象徴する秘境エリア。清らかな渓流が磨き上げた巨岩と深い森が広がり、四季折々の景観と豊かな水辺の生きものたちが息づく「自然の教室」です。都会では得難い「本物の自然体験」を通じて、子どもたちの冒険心を育み、同時に大人にとっても心身をリフレッシュできる機会となることを目指しています。

ツアーの特徴

- 熊野の秘境・百間山渓谷で、「見つける・漕ぐ・味わう」1泊2日・清流での川遊び、サワガニ獲り、メガサップ・パックラフト体験・百間山渓谷トレッキングで、森と水の成り立ちを体感・地元食材を活かした特製弁当やアウトドア料理など、「おいしい冒険」をテーマにした食体験- 親子で一緒に学び、遊ぶ体験型プログラム対象は小学3年生～中学3年生とその保護者。親子で同じ自然を見て、聞いて、触れて、味わうことで、キャンプ後も続く「共通の思い出」と「学び」をつくります。- 八咫烏インタープリターによる安心・安全なサポートYAMAP監修の養成講座を修了した「八咫烏インタープリター」が同行し、自然解説と安全管理の両面からサポート。はじめてのアウトドアでも安心して参加いただけます。

プログラム概要

【催行日】

2026年8月8日（土）～8月9日（日） 1泊2日

【対象】

小学3年生～中学3年生とその保護者

※小学生または中学生1名以上＋保護者1名以上の親子参加

【定員】

20名（最少催行人数：15名）

【旅行代金（税込）】

大人・中学生：39,000円

小学生：29,000円

※1人あたり

【旅行代金に含まれるもの】

貸切バス代（行程表記載区間）、宿泊代、食事（夕1・朝1・昼2）、ガイド代、消費税

【旅行代金に含まれないもの】

自宅から集合場所までの交通費・宿泊費・駐車場代、旅行傷害保険、個人的な諸費用

【宿泊】

百間山渓谷キャンプ村（コテージ利用）

〒646-1321 和歌山県田辺市熊野394番地

【集合場所】

・JR紀伊田辺駅

・南紀白浜空港

※集合後、現地までは貸切バスで移動します。

【添乗員】

同行します。

※持ち物リスト等の詳細は、参加確定後にご案内いたします。

スケジュール（予定）

■8月8日（土） DAY1

午前：オリエンテーション／秋津川周辺でサワガニ獲り

昼食：紀南地方の食材を使った特製弁当

午後：カヌー・パックラフト体験

夕食：五感で味わうワイルド・ディナー

夜 ：自作トラップを巡る虫探し（希望者のみ）

宿泊：百間山渓谷キャンプ場（コテージ）

■8月9日（日） DAY2

午前：百間山渓谷トレッキング

昼食：みんなで味わう特製カレー

午後：川遊び（メガサップ・パックラフト）

※天候等により内容を変更する場合があります。

こどもも大人も安心のサポート体制 ～現地を熟知した「八咫烏インタープリター」がご案内～

●八咫烏インタープリター｜ぜんくん（YAMAP監修 3期生）

川遊び好きの“旅する食いしん坊”。自然の中で食べるごはんの「格別さ」を、体験を通じて伝えます。

●八咫烏インタープリター｜なおちゃん（YAMAP監修 3期生）

田辺市生まれの旅する画家。子どもの頃の大塔でのキャンプ体験を原点に、絵を描く楽しさと自然の魅力を子どもたちに伝えています。

●八咫烏インタープリター｜かめちゃん（YAMAP監修 5期生）

田辺市育ちの“田辺っ子”。ボーイスカウト隊長としての経験も活かし、子どもと一緒に自然の中で「おもしろい！」を見つける達人です。

経験豊かなスタッフが安全管理を徹底しながら、子どもたち一人ひとりの「やってみたい」を後押しします。

お申し込みについて

【申込方法】

専用応募フォームよりお申し込みください。

KUMANO KIDS CAMP2026 参加申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9uxJCKStHa3LIbY_0xHDyRvY0CZXt8Tgv-YGuDnsq75EQtQ/viewform?usp=send_form)

【申込締切】

2026年7月24日（金）

※定員に達し次第、締切前でも受付を終了する場合があります。

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 田辺市熊野ツーリズムビューロー

〒646-0031 和歌山県田辺市湊1-20 田辺市観光センター2階

TEL：0739-26-9025

FAX：0739-26-5820

営業時間：9:00～17:00（土日・祝祭日・年末年始を除く）

熊野の大自然を舞台に、この夏だけの「おいしい冒険」を親子で体験してみませんか。ご取材・ご掲載をご検討いただけましたら幸いです。