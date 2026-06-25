Mirai Resort代表三倉が静岡県浜松市で企業ブランディングセミナーと個別相談会に登壇

株式会社Mirai Resort

株式会社Mirai Resort（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木文也・三倉信人、以下当社）は、2026年6月9日（火）、浜松いわた信用金庫主催・パーソルキャリア株式会社HiPro（https://hipro-job.jp/）協力のもと開催された「“兼業副業プロ人材”活用セミナー＆相談会」において、当社代表取締役の三倉がゲスト講師として登壇しました。

当日は、地域企業の経営者・担当者に向けて「はじめての企業ブランディング～経営全体を見据えた“自社らしさ”の見つけ方・育て方～」をテーマに講演を実施。採用課題や価格競争への対応など、多くの地域企業が直面する経営課題を切り口に、選ばれる企業になるための考え方と実践手法を解説しました。セミナー後には個別相談会も開催し、5社の経営者・担当者とブランディングや人材活用に関する意見交換を行いました。

開催概要

◼︎名称：“兼業副業プロ人材”活用セミナー＆相談会

◼︎開催日：2026年6月9日（火）13:00～14:00、個別相談会 14:00～16:00

◼︎会場：Co-startup Space & Community FUSE

（静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F）

◼︎主催：浜松いわた信用金庫

◼︎協力：パーソルキャリア株式会社

◼︎テーマ：はじめての企業ブランディング

～経営全体を見据えた“自社らしさ”の見つけ方・育て方～

◼︎講師：株式会社Mirai Resort 代表取締役 三倉信人

◼︎参加企業数：9社（9名参加）

「なぜ自社が選ばれるのか」をテーマに企業ブランディングを講演

講演では、採用難や価格競争、人材不足など、多くの地域企業が抱える経営課題を踏まえながら、「なぜ自社が選ばれるのか」を明確にする企業ブランディングの考え方について解説しました。

三倉は、企業ブランディングを単なるデザインや広告施策にとどまらず、企業の強みや価値を言語化し、顧客・求職者・社員に一貫して伝えていく「経営活動」として位置づけ、実践的な視点から解説。創業時の想いや顧客から選ばれる理由を見つめ直し、自社らしさを組織の力へと変えていくための「3つのステップ」など実践的なアプローチを紹介しました。

また、当社が運営する長野県阿智村の温泉旅館「昼神温泉 四季の織 はなや」を事例として取り上げました。自社らしさの再定義やブランド構築を通じて、売上3倍・客単価2倍を実現した取り組みを紹介し、事業成長につなげてきたプロセスを共有しました。

セミナー後の個別相談会には5社が参加

セミナー終了後には、個別相談会を実施し、5社が参加しました。

相談会では、企業ブランディングに関するテーマに加え、採用力の強化や人材育成、組織づくり、情報発信、新規事業推進など、各社が抱える経営課題について意見交換を実施。参加企業それぞれの状況に応じて、課題整理や今後の方向性についてアドバイスを行いました。

当社では、講演や研修に加え、経営者や事業責任者向けの壁打ちや伴走支援も行っており、今回の相談会でも具体的な取り組みや人材活用に関する相談が多く寄せられました。

講演・研修のご依頼について

当社では、企業ブランディングをはじめ、新規事業開発、組織づくり、人材育成、マネジメントなどをテーマとした講演・研修・ワークショップを実施しています。

企業・自治体・金融機関・スタートアップなど幅広い組織への支援実績があり、ご要望に応じてオンライン・オフライン双方に対応しています。

ご関心をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：biz@mirai-resort.jp（株式会社Mirai Resort 若林宛）

◼︎株式会社Mirai Resortの概要

株式会社Mirai Resortは、日本の旅館が持つ伝統的なおもてなしの心を大切にしながら、テクノロジーを活用した新たな価値を創造する温泉旅館の運営を目指し設立されました。現在は、長野県阿智村にて「昼神温泉 四季の織 はなや」を運営しています。

また、旅館運営にとどまらず、企業・自治体・スタートアップを対象に、コンサルティング事業も展開しています。現場に入り、対話を通じて課題を可視化し、構想設計から実装まで寄り添う「実行伴走型」のスタイルが特徴です。 さらに、事業開発・マネジメント・組織づくりをテーマとした研修・講演プログラムも提供しており、人材育成や次世代リーダーの育成にも注力しています。

◼︎会社概要

社名：株式会社Mirai Resort

所在地：東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 7F

代表取締役：鈴木文也・三倉信人

設立：2022年10月

URL： https://mirai-resort.jp/

（関連HP）

昼神温泉 四季の織 はなや：https://www.h-hanaya.com/

那須いちやホテル：https://nasu18.com/

脱毛専門サロンLESSISMO（レシズモ）：

メンズ：https://mens-lessismo.com/

レディース：https://ladies-lessismo.com/



