カカオトークのトーク履歴を復元する方法
株式会社Tenorshareは、6月22日（月）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」をアップデートしました。今回のアップデートでは、「UltData for iOS」のメッセージ復元精度の工場を行いました。
★UltData for iOS無料体験：https://x.gd/HX0EB
カカオトークで友人や家族とコミュニケーションをとっている方もいらっしゃるのでしょう。ただ、アプリをアンインストールしたりしてしまうと、メッセージが消えてしまうということもあります。
そこで、こちらの記事ではカカオトークのメッセージの復元方法についてを紹介していきます。
Part1.カカオトークのメッセージが消えるとき
以下のようなケースでカカオトークでのメッセージが消えてしまう恐れがあります。
・トークルームの削除
・アプリのアンインストール時
・スマホを出荷時設定に戻した（初期化）したとき
・アプリの不具合
Part2.カカオトークのトーク履歴を復元する方法
方法１．カカオトークのバックアップから復元する
カカオトーク上にあるバックアップから復元するのが一つの手段です。ただし、バックアップが行われるのは不定期かつ、事前に設定が行われている場合のみです。
手順は以下の通りになります。
1.「カカオトーク」のアプリを表示して、右上の歯車アイコンを押します。
2.「トーク」→「トークバックアップ」を選択してください。
3.バックアップパスワードを設定すれば、翌日以降にバックアップが取得されるようになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353546/images/bodyimage1】
方法２．iCloud・GoogleDriveのバックアップから復元する
iPhoneの場合iCloudやiTunes、Androidの場合GoogleDriveのバックアップから復元するのも一つの手段と言えるでしょう。
ただし、復元時にデータが全てバックアップの状態に上書きされてしまうため、データの退避を行ってから実施するようにしてください。
iPhone、Androidいずれも設定アプリから復元を行うことが可能です。
Part3.【バックアップなし】カカオトークののトーク履歴を復元する方法
カカオトークを復元するためには、アプリあるいはスマートフォンのバックアップが必要です。ただし、バックアップを取っていない・消えてしまったという方も少なからずいらっしゃるでしょう。
そのような場合、データ復元ツールを使うことでカカオトークでのやりとりを復元することができる可能性があります。
そこで、おすすめなのがTenorshare UltData for iOSです。UltData for iOSはiPhone/iPad向けのデータ復元ツールになります。LINEやカカオトーク、インスタなど様々なSNSにも対応しており、幅広い種類のデータを取り戻すことができます。
Tenorshare UltData for iOS：https://x.gd/HX0EB
使い方も非常に簡単です。参考を以下でご覧ください。
1.iPhoneとPCを接続して、「iPhone/iPadデータ復元」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353546/images/bodyimage2】
2.復元したいデータの種類で「カカオトーク」にチェックを付けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353546/images/bodyimage3】
3.「スキャン」を押すと復元できるデータの探索が開始されます。リストの中から、復元したいデータを選択してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353546/images/bodyimage4】
最後に
カカオトークでのやり取りはふとしたことをきっかけに消えてしまう可能性があります。そのため、まずは消えてしまう原因を押さえた上で、定期的なバックアップ取得を心がけましょう。
もしバックアップがない・消えてしまったけれどカカオトークを復元したい場合にはデータ復元ツールがおすすめです。
Tenorshare UltData for iOSを使えばSNS・コミュニケーションアプリのメッセージを復元することもできます。
困った際は無料版でスキャンを試してみてくださいね。
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【関連記事】
★【バックアップなしでも】誤って削除したカカオトークのトーク履歴を復元する方法：https://x.gd/lkzgN
★インスタDMは復元できる？削除メッセージを戻す8つの方法：https://x.gd/058n2
【Tenorshare UltData for iOS について】
Tenorshare UltData for iOSは安全・強力・信頼できるiPhone/iPad向けデータ復元ソフトです。LINEやインスタ、カカオトークのデータも復元できます。
公式サイト：https://www.tenorshare.jp
公式Twitter：https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tenorsharejapan
公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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そこで、こちらの記事ではカカオトークのメッセージの復元方法についてを紹介していきます。
Part1.カカオトークのメッセージが消えるとき
以下のようなケースでカカオトークでのメッセージが消えてしまう恐れがあります。
・トークルームの削除
・アプリのアンインストール時
・スマホを出荷時設定に戻した（初期化）したとき
・アプリの不具合
Part2.カカオトークのトーク履歴を復元する方法
方法１．カカオトークのバックアップから復元する
カカオトーク上にあるバックアップから復元するのが一つの手段です。ただし、バックアップが行われるのは不定期かつ、事前に設定が行われている場合のみです。
手順は以下の通りになります。
1.「カカオトーク」のアプリを表示して、右上の歯車アイコンを押します。
2.「トーク」→「トークバックアップ」を選択してください。
3.バックアップパスワードを設定すれば、翌日以降にバックアップが取得されるようになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353546/images/bodyimage1】
方法２．iCloud・GoogleDriveのバックアップから復元する
iPhoneの場合iCloudやiTunes、Androidの場合GoogleDriveのバックアップから復元するのも一つの手段と言えるでしょう。
ただし、復元時にデータが全てバックアップの状態に上書きされてしまうため、データの退避を行ってから実施するようにしてください。
iPhone、Androidいずれも設定アプリから復元を行うことが可能です。
Part3.【バックアップなし】カカオトークののトーク履歴を復元する方法
カカオトークを復元するためには、アプリあるいはスマートフォンのバックアップが必要です。ただし、バックアップを取っていない・消えてしまったという方も少なからずいらっしゃるでしょう。
そのような場合、データ復元ツールを使うことでカカオトークでのやりとりを復元することができる可能性があります。
そこで、おすすめなのがTenorshare UltData for iOSです。UltData for iOSはiPhone/iPad向けのデータ復元ツールになります。LINEやカカオトーク、インスタなど様々なSNSにも対応しており、幅広い種類のデータを取り戻すことができます。
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使い方も非常に簡単です。参考を以下でご覧ください。
1.iPhoneとPCを接続して、「iPhone/iPadデータ復元」を選択します。
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2.復元したいデータの種類で「カカオトーク」にチェックを付けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353546/images/bodyimage3】
3.「スキャン」を押すと復元できるデータの探索が開始されます。リストの中から、復元したいデータを選択してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353546/images/bodyimage4】
最後に
カカオトークでのやり取りはふとしたことをきっかけに消えてしまう可能性があります。そのため、まずは消えてしまう原因を押さえた上で、定期的なバックアップ取得を心がけましょう。
もしバックアップがない・消えてしまったけれどカカオトークを復元したい場合にはデータ復元ツールがおすすめです。
Tenorshare UltData for iOSを使えばSNS・コミュニケーションアプリのメッセージを復元することもできます。
困った際は無料版でスキャンを試してみてくださいね。
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★インスタDMは復元できる？削除メッセージを戻す8つの方法：https://x.gd/058n2
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