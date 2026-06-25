掘削用回転制御装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（高圧用、低圧・中圧用）・分析レポートを発表
2026年6月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「掘削用回転制御装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、掘削用回転制御装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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掘削用回転制御装置市場は、石油・ガス掘削における坑井制御の安全性と圧力管理を支える重要装置を対象とする市場です。
回転制御装置は、陸上および海洋の掘削現場で使用され、回転する掘削管や工具継手の周囲を密封し、坑井流体をより安全に地表へ誘導する役割を担います。
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世界の掘削用回転制御装置市場規模は、2024年に3億9200万米ドルと評価され、2031年には5億5500万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は5.1％です。管理圧力掘削、低圧掘削、一定坑底圧掘削などの高度な掘削手法の採用拡大が、市場成長を支える主要要因となっています。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、鋼材、シール部品、油圧機器、制御装置などの調達コストに影響を与える可能性があり、装置価格、地域別供給体制、企業の競争力に関わる重要な要素となっています。
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回転制御装置は、通常、環状噴出防止装置またはラム型噴出防止装置の上部に設置されます。主な機能は、回転中の掘削管の周囲を密封し、戻り流を排出管や絞りマニホールドへ誘導することです。
これにより、掘削中の圧力を制御し、坑井流体の管理を安定化させ、安全性と作業効率を高めます。
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装置は主に、回転軸受組立品、筐体、油圧動力装置制御室、制御配管、油圧ゲート弁、プラグ弁などで構成されています。これらの部品は、高圧環境、泥水、振動、温度変化に耐える必要があり、信頼性、耐久性、密封性能が製品選定の重要な基準となります。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価しています。
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種類別では、高圧用途と低圧・中圧用途に分類されています。高圧用途向け装置は、複雑な坑井条件や深部掘削、管理圧力掘削で重要性が高く、安全性と密封性能が強く求められます。
低圧・中圧用途向け装置は、比較的標準的な掘削条件や陸上掘削で採用され、運用効率と費用対効果が重視されます。
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用途別では、海洋掘削と陸上掘削に分類されています。海洋掘削では、作業環境が厳しく、事故時の影響が大きいため、高信頼性の坑井制御装置が不可欠です。陸上掘削では、シェール開発や既存油田の効率化に伴い、圧力制御技術の導入が進んでいます。いずれの用途でも、安全性向上と掘削効率化が導入の中心的な目的です。
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主要企業としては、Nabors、Weatherford、SLB、Halliburton、NOV、Pruitt、Premium Oilfield Technologies、Baker Hughes、CCSC Technology、Grand Oilfield Technology、Sichuan Guoli Petroleum Engineering、CNPC、CNOOC、SINOPECなどが挙げられます。これらの企業は、密封技術、耐圧性能、油圧制御、現場対応力、保守体制、地域展開を競争力の中心として市場で競っています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「掘削用回転制御装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、掘削用回転制御装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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掘削用回転制御装置市場は、石油・ガス掘削における坑井制御の安全性と圧力管理を支える重要装置を対象とする市場です。
回転制御装置は、陸上および海洋の掘削現場で使用され、回転する掘削管や工具継手の周囲を密封し、坑井流体をより安全に地表へ誘導する役割を担います。
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世界の掘削用回転制御装置市場規模は、2024年に3億9200万米ドルと評価され、2031年には5億5500万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は5.1％です。管理圧力掘削、低圧掘削、一定坑底圧掘削などの高度な掘削手法の採用拡大が、市場成長を支える主要要因となっています。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、鋼材、シール部品、油圧機器、制御装置などの調達コストに影響を与える可能性があり、装置価格、地域別供給体制、企業の競争力に関わる重要な要素となっています。
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回転制御装置は、通常、環状噴出防止装置またはラム型噴出防止装置の上部に設置されます。主な機能は、回転中の掘削管の周囲を密封し、戻り流を排出管や絞りマニホールドへ誘導することです。
これにより、掘削中の圧力を制御し、坑井流体の管理を安定化させ、安全性と作業効率を高めます。
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装置は主に、回転軸受組立品、筐体、油圧動力装置制御室、制御配管、油圧ゲート弁、プラグ弁などで構成されています。これらの部品は、高圧環境、泥水、振動、温度変化に耐える必要があり、信頼性、耐久性、密封性能が製品選定の重要な基準となります。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価しています。
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種類別では、高圧用途と低圧・中圧用途に分類されています。高圧用途向け装置は、複雑な坑井条件や深部掘削、管理圧力掘削で重要性が高く、安全性と密封性能が強く求められます。
低圧・中圧用途向け装置は、比較的標準的な掘削条件や陸上掘削で採用され、運用効率と費用対効果が重視されます。
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用途別では、海洋掘削と陸上掘削に分類されています。海洋掘削では、作業環境が厳しく、事故時の影響が大きいため、高信頼性の坑井制御装置が不可欠です。陸上掘削では、シェール開発や既存油田の効率化に伴い、圧力制御技術の導入が進んでいます。いずれの用途でも、安全性向上と掘削効率化が導入の中心的な目的です。
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主要企業としては、Nabors、Weatherford、SLB、Halliburton、NOV、Pruitt、Premium Oilfield Technologies、Baker Hughes、CCSC Technology、Grand Oilfield Technology、Sichuan Guoli Petroleum Engineering、CNPC、CNOOC、SINOPECなどが挙げられます。これらの企業は、密封技術、耐圧性能、油圧制御、現場対応力、保守体制、地域展開を競争力の中心として市場で競っています。