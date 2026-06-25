ANA国際線就航40周年記念！大人気エコバッグのコラボモデル『Ball & Chain for ANA』世界の就航地をANA機で巡るメモリアルデザイン 6/30よりA-style、＠SKYにて販売開始

全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、ANA国際線40周年を記念し、Ball&ChainとANAのコラボレーションモデル『Ball & Chain for ANA』を6月30日（火）に発売します。ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」（ https://www.astyle.jp/astyle/ ）、国内線機内/ラウンジ内の ANA Wi-Fi Service からアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」にて販売開始します。

※販売チャネルにより、商品のカラーが異なります。詳細は下記の商品概要をご覧ください。

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■ ANA国際線就航40周年記念、世界の美しい就航地をANA機で巡るメモリアルデザイン

コラボレーションモデルの『Ball & Chain for ANA』は、2024年8月に「FLYING HONU」就航5周年としてハワイ柄のデザイン、2025年2月にはANA国際線がミラノ等への新規就航した記念として、各国の風景を海外の切手風にアレンジしたデザインで発売し、大変ご好評をいただき、いずれも早々に完売となりました。

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新作では、ANA国際線就航40周年を記念し、メリーゴーランドに配した世界の美しい就航地をANA機が巡る特別なメモリアルデザインです。ビッグベン、タージマハル、自由の女神、凱旋門、マーライオンといった就航地のランドマークや空を彩るカラフルな風船、気球など心躍るモチーフの数々を「Ball & Chain」の代名詞と言える立体刺繍で仕上げています。バッグ本体には、ネイビー、ベージュ、グレーの3色を採用し、刺繍全体を柔らかな色合いでまとめることで、賑やかなモチーフでありながらも、日々のスタイリングとバランスが取りやすく、気分に合わせて色違いやサイズ違いで使い分けたくなるデザインに仕上げました。たっぷり入る大容量でありつつ、コンパクトに折りたたんで持ち運べるパッカブル仕様となっています。日常のお出かけはもちろん、ご旅行や大切な方へのプレゼントにもおすすめのアイテムです。



※ANA国際線定期便就航40周年記念サイト https://www.ana.co.jp/group/40th-anniversary/



■ Ball & Chain（ボールアンドチェーン）について

ショッピングバッグが必需品となったこれからの時代に、ファッションに馴染むデザイン、買い物の最中にも見た目にこだわりたい、気分をアゲたい、という希望を叶えるデザイン性の高いショッピングバッグ。

大切に使い続けたいと思える優れたデザインのショッピングバッグに出会い「モノを大切にする気持ち」を生み出すことで、エコフレンドリーな生活への第一歩となることを目指しています。



■ 商品概要

●A-style 販売商品

[販売開始] 2026年6月30日（火）10時※より



＜ANAオリジナル＞ Ball & Chain for ANA パッカブルエコバッグ（40th Anniversary）

ネイビー（Ｍ/Ｌ）/ベージュ（Ｍ/Ｌ）

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【カラー】ネイビー／ベージュ

【素 材】本体：ナイロン 刺繍糸：ポリエステル 持ち手：アクリル

【サイズ】M：W43(上底)30(下底)×D11×H41cm Ｌ：W59(上底)40(下底)×D19×H45cm

【価 格】M：6,050円（税込） L：6,600円（税込）



「ANAショッピングA-style」ネイビー（Ｍ） https://www.astyle.jp/sc/press0020

「ANAショッピングA-style」ネイビー（Ｌ） https://www.astyle.jp/sc/press0021

「ANAショッピングA-style」ベージュ（Ｍ） https://www.astyle.jp/sc/press0022

「ANAショッピングA-style」ベージュ（Ｌ） https://www.astyle.jp/sc/press0023



※販売開始時刻になりましたら、上記URLよりご購入いただけます。

なお、システム上の都合により、販売開始時刻が遅れる場合もございます。予めご了承ください。



●ANA STORE@SKY 販売商品（限定色）

[販売開始] 2026年6月30日（火）17時より

ANA国内線にご搭乗のお客様が機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービス「ANA STORE@SKY」にてご購入いただけます。＠SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。

※詳細はこちら https://www.astyle.jp/astyle/s/99/at-sky/



＜ANAオリジナル＞Ball & Chain for ANA パッカブルエコバッグ

（40th Anniversary）グレー（Ｍ/Ｌ）

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353547/images/bodyimage4】

【カラー】グレー

【素 材】本体：ナイロン、刺繍糸：ポリエステル、持ち手：アクリル

【サイズ】M：W43(上底)30(下底)×D11×H41cm

Ｌ：W59(上底)40(下底)×D19×H45cm

【価 格】M：6,050円（税込） L：6,600円（税込）



◆A-style取扱商品は、後日Ball & Chain各店での販売を予定しております。詳細はBall & Chain公式アカウントをご確認ください。





ANAショッピング A-style

＜A-style＞ https://www.astyle.jp/astyle/

「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。



【会社概要】

全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、55年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。



[社 名] 全日空商事株式会社

[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）

[設 立] 1970年10月15日

[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）

[ＵＲＬ] https://www.anatc.com/



＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞

全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室 森川・込山 TEL：03-6735-5090

配信元企業：全日空商事株式会社

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