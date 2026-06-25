「データセンター向け銅市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年」の市場調査レポート出版・販売開始のご案内
SEMABIZはGrand View Researchの英文調査報告書「データセンター向け銅市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年-Copper In Data Centers Market Size, Share & Trends Analysis Report」の販売を2026年6月25日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店です。
世界のデータセンター向け銅市場の規模は、2025年に16億米ドルと評価され、2026年の18億米ドルから2033年には46億米ドルへと、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）14.4%で拡大すると予測されています。2025年時点では、北米市場が収益シェア41.4%を占め、市場を主導しました。
市場の主な動向とインサイト
●用途別：2025年、電力インフラ部門が47.3%の最大シェアを占めました。
●タイプ別：2025年、ハイパースケール部門が51.7%の最大シェアを占めました。
地域別のハイライト
●最大の地域市場：北米（2025年時点で収益シェア41.4%）
●最も急成長している地域市場：アジア太平洋地域（2026年～2033年の期間で最高のCAGRを記録）
●国別：2025年時点で米国が最大の市場シェアを占めました。
ハイパースケールおよびコロケーション・データセンターの急速な拡大、AIに特化したコンピューティング・インフラの導入増加、そして世界的な高性能クラウドサービスへの需要の高まりを背景に、この市場は著しい成長を遂げています。ハイパースケール・コンピューティング、人工知能（AI）、高密度サーバー・アーキテクチャにおける技術の進歩が、市場を大きく変革しています。優れた熱伝導性と電気伝導性を備える銅は、液冷技術、ダイレクト・ツー・チップ（D2C）冷却システム、高効率な配電アーキテクチャの採用拡大に伴い、その利用がさらに進んでいます。また、エッジコンピューティング・インフラ、5G対応のデータ処理施設、モジュール型データセンター・アーキテクチャの導入拡大により、ネットワークおよび電力管理の各用途において、小型かつ高性能な接続システムへの需要が高まっています。
データセンター事業者が二酸化炭素排出量の削減、電力使用効率（PUE）の改善、および長期的な環境目標の達成を目指す中、サステナビリティ（持続可能性）とエネルギー効率の向上に向けた取り組みが、市場全体における重要な戦略的優先事項となっています。銅は、その高い導電性、リサイクル性、耐久性により、データセンター内におけるエネルギー効率の高い送電および熱管理システムの実現に不可欠な役割を果たしています。再生可能エネルギーで稼働する施設、高度な冷却システム、スマート配電アーキテクチャの導入が進むにつれ、エネルギー損失を最小限に抑え、運用信頼性を向上させるよう設計された、銅を多用するインフラの採用がさらに拡大しています。
本レポートは、2021年から2033年にかけての、世界、国、および地域別の収益と販売量の成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の動向を分析するものです。本調査において、Grand View Researchは、データセンター向け銅製品の世界市場を、用途、種類、および地域に基づいて区分しています。
データセンター向け銅製品の主要企業
Furukawa Electric Co., Ltd.
Hubbell Incorporated
Legrand
株式会社SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店です。
世界のデータセンター向け銅市場の規模は、2025年に16億米ドルと評価され、2026年の18億米ドルから2033年には46億米ドルへと、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）14.4%で拡大すると予測されています。2025年時点では、北米市場が収益シェア41.4%を占め、市場を主導しました。
市場の主な動向とインサイト
●用途別：2025年、電力インフラ部門が47.3%の最大シェアを占めました。
●タイプ別：2025年、ハイパースケール部門が51.7%の最大シェアを占めました。
地域別のハイライト
●最大の地域市場：北米（2025年時点で収益シェア41.4%）
●最も急成長している地域市場：アジア太平洋地域（2026年～2033年の期間で最高のCAGRを記録）
●国別：2025年時点で米国が最大の市場シェアを占めました。
ハイパースケールおよびコロケーション・データセンターの急速な拡大、AIに特化したコンピューティング・インフラの導入増加、そして世界的な高性能クラウドサービスへの需要の高まりを背景に、この市場は著しい成長を遂げています。ハイパースケール・コンピューティング、人工知能（AI）、高密度サーバー・アーキテクチャにおける技術の進歩が、市場を大きく変革しています。優れた熱伝導性と電気伝導性を備える銅は、液冷技術、ダイレクト・ツー・チップ（D2C）冷却システム、高効率な配電アーキテクチャの採用拡大に伴い、その利用がさらに進んでいます。また、エッジコンピューティング・インフラ、5G対応のデータ処理施設、モジュール型データセンター・アーキテクチャの導入拡大により、ネットワークおよび電力管理の各用途において、小型かつ高性能な接続システムへの需要が高まっています。
データセンター事業者が二酸化炭素排出量の削減、電力使用効率（PUE）の改善、および長期的な環境目標の達成を目指す中、サステナビリティ（持続可能性）とエネルギー効率の向上に向けた取り組みが、市場全体における重要な戦略的優先事項となっています。銅は、その高い導電性、リサイクル性、耐久性により、データセンター内におけるエネルギー効率の高い送電および熱管理システムの実現に不可欠な役割を果たしています。再生可能エネルギーで稼働する施設、高度な冷却システム、スマート配電アーキテクチャの導入が進むにつれ、エネルギー損失を最小限に抑え、運用信頼性を向上させるよう設計された、銅を多用するインフラの採用がさらに拡大しています。
本レポートは、2021年から2033年にかけての、世界、国、および地域別の収益と販売量の成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の動向を分析するものです。本調査において、Grand View Researchは、データセンター向け銅製品の世界市場を、用途、種類、および地域に基づいて区分しています。
データセンター向け銅製品の主要企業
Furukawa Electric Co., Ltd.
Hubbell Incorporated
Legrand