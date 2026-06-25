立ち食いそばチェーン「名代富士そば」は、2026年7月1日(水)から31日(金)までの期間限定で、「名代 塩そば」として、独自の塩あじのつゆを使った2つの商品「冷し肉ネギ塩そば」「ミニ四川風かき揚げ丼セット」を販売します。

“塩そば”企画背景

2025年1月から始まった「名代 塩そば」キャンペーンも今回で4回目。冷しの塩つゆ味は冷えたそばとの相性も良く、さっぱりとした味わいが夏にぴったりです。今回は塩そばならではの新しいメニューが登場しています。

商品概要

『冷し肉ネギ塩そば』720円(税込) キレのある塩あじのつゆと冷たいそばは相性抜群。塩だれを絡めた豚肉とたっぷりのネギをトッピングしました。ダブルの塩あじで旨みと深みを増した塩そばです。さっぱりとした味わいは暑い夏にもおすすめです。

『ミニ四川風かき揚げ丼セット』790円(税込) かつ丼のタレと豆板醤で煮込んだかき揚げに、大根おろしと山椒をトッピング。甘辛と「しび辛」(しびれる辛さ)が融合した丼です。あっさりした塩そばと一緒に、夏を乗り切るメニューとしておすすめです。

販売期間：2026年7月予定(7月1日～31日) 展開店舗：全102店舗(秋葉原電気街店・品川店除く) 店舗のご案内： https://fujisoba.co.jp/shop/ ※7月1日(水)は7:00から提供開始いたします ※店舗により開始時期がずれる場合がございます ※予告なくキャンペーンが終了する場合もございます

会社概要

会社名：ダイタン商事株式会社 所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1 オダカビル3階 設立：2023年4月24日 事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業 URL： https://fujisoba.co.jp/

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