ソフトウェア開発ベンダーの株式会社OSK(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋倉 浩)は、生産管理システム『生産革新Fu-jin SMILE V 2nd Edition』(以下Fu-jin)、『生産革新Raijin SMILE V 2nd Edition』(以下Raijin)、『生産革新Wun-jin SMILE V Air』(以下Wun-jin)の「モバイル連携オプション」の提供を開始します。

提供開始日は、Fu-jinおよびRaijinが2026年6月25日(木)、Wun-jinが2026年7月7日(火)です。





製造現場や出荷場、倉庫など各作業場所で発生した情報は、事務所のパソコンで後からまとめて入力するケースが多く、作業進捗や生産・入出荷状況の把握にタイムラグが生じています。さらに、昨今の多品種化や短納期化の進行に加え、在庫過不足や物流の不確実性といったリスクの増大を背景に、現場の状況をリアルタイムに可視化するニーズが高まっています。





今回リリースする『生産革新Fu-jin/Raijin/Wun-jin』の「モバイル連携オプション」は、利用環境に応じた端末から作業実績を即時に入力できます。倉庫ではハンディターミナル、工場ではタブレット、入出荷場ではスマートフォンなど、現場ごとの運用に合わせて柔軟に端末を選定可能です。既存のスマートフォンをそのまま入力端末として利用することで、新たな専用機器の導入や管理に伴う追加の手間・コストの発生を抑えられます。

また、QRコードやバーコードの読み取りによる実績入力に対応し、品目やロット番号、作業指示などの情報を正確に登録できるため、入力ミスの削減と作業効率の向上を実現します。





「モバイル連携オプション」利用イメージ図





『生産革新Fu-jin/Raijin/Wun-jin』の「モバイル連携オプション」は、現場に適した端末でリアルタイムに情報を集約し、在庫や生産状況を可視化します。これにより現場管理者や生産管理部門の迅速な意思決定を支援し、製造業のDX推進に貢献します。









■モバイル連携オプション提供機能

スマートフォンやハンディターミナルなどの現場端末から、以下の実績情報をシステムに即時反映します。

・入出荷業務

・製造実績入力

・部品/支給品出庫※

・棚卸/仕掛棚卸業務※

※部品/支給品出庫および仕掛棚卸業務は、『生産革新Fu-jin/Raijin』のみ対応します。





【提供開始日】

・生産革新Fu-jin/Raijin SMILE V 2nd Edition モバイル連携オプション 2026年6月25日(木)

・生産革新Wun-jin SMILE V Air モバイル連携オプション 2026年7月7日(火)





※「SMILE」は株式会社OSKの登録商標です。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※文中に記載の製品名等固有名詞は各社の登録商標または商標です。









■製品紹介ページ

https://www.kk-osk.co.jp/products/smile_v_industry/fujin.html?p

https://www.kk-osk.co.jp/products/smile_v_industry/raijin.html?p

https://www.kk-osk.co.jp/products/air_v_industry/wunjin.html?p









■株式会社OSKコーポレートサイト：

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