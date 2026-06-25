株式会社両備システムズ(本社：岡山県岡山市北区、代表取締役上席執行役員COO：小野田 吉孝、以下 当社)は、2026年7月1日(水)から3日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「第1回 物流DX展」に出展いたします。





両備システムズ、「物流DX展」に出展～製造から物流・配送までをつなぐ“一気通貫型トータルソリューション”を提案～





近年、物流業界では2024年問題に加え、取引適正化法や物流効率化法の改正により、業務の可視化・標準化・ガバナンス強化が強く求められています。当社はこれらの課題に対し、システムによる「データと証跡」に基づいた効率的な物流運用を実現することで、持続可能な物流の実現に貢献してまいります。

当社は本展示会において、製造から納品に至るまでのサプライチェーン全体を横断して最適化する「一気通貫型トータルソリューション」を提案します。





また、物流業界における人手不足や業務の属人化、さらには物流関連法改正への対応といった課題に対し、当社の物流DXソリューションを通じた解決策をご紹介します。









■出展概要

展示会名： 第1回 物流DX展

会期 ： 2026年7月1日(水)～3日(金)10:00～17:00

会場 ： 東京ビッグサイト

主催 ： RX Japan株式会社

URL ： https://www.smart-logistic.jp/hub/ja-jp/exhibit/ldx.html

本展示会は、DXの力で物流業界の課題解決を目指す展示会であり、配送・倉庫・SCMなどのソリューションが一堂に会します。









■出展内容

当社は、製造から物流・販売に至るサプライチェーン全体を網羅し、一気通貫で最適化するトータルソリューションを展示します。

以下のソリューションを組み合わせることで、サプライチェーン全体の最適化を実現します。





(1) 製造領域：Info-Gearシリーズ

生産・販売・在庫を統合管理し、製造現場の情報をリアルタイムに把握





▼建機レンタル業向けレンタル・修理・販売管理システム Info-Gear for CE Rental

https://service.ryobi.co.jp/business_innovation/info-gear-for-ce-rental/

▼生産管理システム Info-Gear for Maker

https://service.ryobi.co.jp/business_innovation/info-gear-seisan/





(2) 物流領域： R-LOGIシリーズ

倉庫内作業から入出荷、車両動線までを一体的に管理します。

待機時間を最大50％削減し、取引・運用記録を100％自動保存することで、物流DXとガバナンス強化を同時に実現します。





▼倉庫管理システム R-LOGI for WMS

https://service.ryobi.co.jp/business_innovation/r-logi-wms/

▼バース入退場管理システム R-LOGI for Truck Berth

https://service.ryobi.co.jp/business_innovation/truckberth/

▼バース在車検知システム R-LOGI for Parking

https://service.ryobi.co.jp/business_innovation/r-logi-parking/





(3) 輸配送領域：両備トランスポート

トラック449台、倉庫30棟(約30,000坪)を保有する西日本有数の総合物流企業です。

倉庫運営、輸配送、センター構築、業務委託(BPO)、物流改善コンサルティングまで、お客様の物流を一貫してお任せいただける体制を整えています。

本展示会では、WMS・Truck Berth・Parkingといった両備システムズの物流DXソリューションと、両備トランスポートの実運用力を組み合わせた、“ICT × 3PL”による物流全体最適化モデルをご紹介します。

https://ryobitransport.com/services/









■ミニセミナーの開催

会場内の専用セミナー会場にて、当社社員によるミニセミナーを実施します。

テーマは、＜「その物流運用、取適法リスクを見落としていませんか？」～出荷計画連動のバース管理で実現する待機時間削減とガバナンス強化～＞です。

本セミナーでは、2025年以降段階的に施行されている物流関連法改正(取引適正化法・物流効率化法等)を背景に、物流業務における以下のリスクと対応策を解説します。





● 取引条件の適正化義務や証跡管理の必要性

● 荷待ち時間や付帯業務の可視化

● ガバナンス強化に向けた運用の見直し





物流関連法への対応は、単なる現場改善ではなく「経営課題」であるという視点で、実務に即したポイントをご紹介します。





【テーマ】

「その物流運用、取適法リスクを見落としていませんか？」～出荷計画連動のバース管理で実現する待機時間削減とガバナンス強化～

【開催日時】

2026年7月2日(木)12:00～12:30









■両備トランスポート株式会社について

社名 ： 両備トランスポート株式会社

本社所在地 ： 岡山県岡山市中区新築港9-4

代表者 ： 代表取締役 荒木 一守

設立 ： 1999年9月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 運送、倉庫、流通加工等の国内物流事業

事業所 ： 群馬県、埼玉県、神奈川県、新潟県、福井県、岐阜県、

滋賀県、大阪府、岡山県、広島県、山口県、福岡県

コーポレートサイト： https://ryobitransport.com/









■株式会社両備システムズについて

社名 ： 株式会社両備システムズ

本社所在地： 岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12

杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 ： 代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝

設立 ： 1969年12月

資本金 ： 3億円

事業内容 ： 公共、医療、社会保障分野および民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、ソフトウェア開発、

データセンター事業、ネットワーク構築サービス、セキュリティ事業、

ハードウェア販売および保守サービス、AI・IoTなど先端技術研究開発

コーポレートサイト： https://www.ryobi.co.jp/