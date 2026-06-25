イオンエンターテイメント株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原 信幸)と、日本国内の「PEANUTS(ピーナッツ)」のエージェントである株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：平山 公通)は、「PEANUTS(ピーナッツ)」と提携したイオンエンターテイメント初の新業態となるインドアプレイグラウンド「SNOOPY Playful PARK(スヌーピープレイフルパーク)」を開業いたします。スヌーピーと仲間たちをテーマにした世界が広がる本施設は、2026年夏、イオンモール津田沼South(千葉県習志野市)内にオープンいたします。





SNOOPY Playful PARK メインアート





「えがおがひとつになるところ。」をコンセプトにした本施設は、「プレイグラウンド」、「飲食」、「物販」の3エリアに分かれています。プレイグラウンド(Play GROUND)では、ボールプールやアスレチックなど、子どもたちが元気いっぱい遊べる設備※のほか、なりきりショップ(ごっこ遊び)やフォトブースも設置し、イベント広場では、ワークショップ等を企画・実施します。飲食エリア(SNOOPY Playful STAND)や物販エリア(SNOOPY Playful MARKET)では、オリジナルのメニューや当施設ならではのアイテム等を販売いたします。

※一部遊具には対象年齢の制限がございます









■「SNOOPY Playful PARK」について





SNOOPY Playful PARKメインロゴ





SNOOPY Playful PARKには、

PEANUTSの世界に広がるスヌーピーと仲間たちの、

Playfulなピースがあふれています。

からだを使っておもいっきり遊んだり、

想像をふくらませてなりきって遊んだり、

夢中になれる「遊び」がたくさん。

すべてが、ここならではの空間やデザインで描かれ、

PEANUTSの遊び心あふれる世界に包みこまれたような、

特別な体験を楽しむことができます。

ここは、そんな一人ひとりのPlayfulなピースがつながって、

笑顔あふれる一枚のパズルができあがる場所です。

日本初登場となるSNOOPY Playful PARKで、

ここにしかない遊びの時間を、どうぞお楽しみください。









イオンエンターテイメントは、これからもあらゆるエンターテイメントを通して、感動の輪をつくり、広げ、豊かなひとときをお届けするサービスを創造してまいります。









＜施設概要＞

名称 ： SNOOPY Playful PARK イオンモール津田沼South

開業日 ： 2026年夏

施設構成： プレイグラウンド (Play GROUND)、

飲食エリア (SNOOPY Playful STAND)、

物販販売 (SNOOPY Playful MARKET)

所在地 ： 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-30

イオンモール津田沼South 7階

営業時間： 9：00～22：00

施設面積： 約900m2(飲食エリア 58席)

公式HP ： https://www.snoopyplayfulpark.jp/

運営会社： イオンエンターテイメント株式会社





※上記内容は発表日現在のもので、営業時間、席数等は変更になる可能性がございます。









【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80％、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20％を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆さまには、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。





■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」

https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」

https://www.tiktok.com/@peanuts_jp









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