養老鉄道では、２０２６年４月２６日（日）より毎月１回「枡酒列車」を運転していますが、８月と９月は「冷酒」を提供する「冷酒列車」として運転します。

「冷酒列車」では、４月から６月に引き続き、イラストレーターのささつゆ様とのコラボを実施中です。コラボ記念として、今年度実施の「枡酒列車」および「冷酒列車」に３回ご乗車いただいた方にはオリジナルステッカーをプレゼントいたします。





※写真はイメージです









８、９月の「冷酒列車」の運転について





１．実施日

２０２６年８月９日（日）、９月１９日（土）





２．実施列車

大垣駅１１時４６分発 桑名行





３．実施区間

大垣駅～桑名駅間 （所要時間約１時間１０分）





４．参加代金

大人１人につき８，０００円（消費税等含む）

（１日フリーきっぷ、お弁当、日本酒３００ｍｌ×２本、お水等）





５．募集人員

最大３４名（最少催行人員１５名）

※飲酒を伴うため、２０歳未満の方はご参加できません。





６．申込方法

当社ホームページ（https://www.yororailway.co.jp/）の「イベント」のバナーをクリックし、イベントカレンダーよりご希望の実施日のイベント名をクリックしてからお申し込みください。





７．申込期間

お申込みは先着順になります。

・８月 ９日（日）・・・７月１日（水）９：３０～７月２４日（金）正午

・９月１９日（土）・・・８月３日（月）９：３０～９月 ４日（金）正午

※催行が決定した時点でお申込みいただいた方へ連絡いたします。





８．コラボ詳細

引き続きイラストレーターのささつゆ様と枡酒列車のコラボ企画を実施しております。

〇ささつゆ様プロフィール

日本酒特化型イラストレーター兼デザイナー

『岐阜の日本酒イラスト展』主催（2024年初開催）

・参加者にはオリジナルポストカードをプレゼント！

また、今年度４月の実施より３回ご乗車いただいた方にはオリジナルステッカーをプレゼントします。

・車内にてオリジナルグッズを販売します。

オリジナルデザイン木枡・・・・・・７００円

キーホルダー（２種類）・・・（各）６００円

※ささつゆ様は、８月９日（日）、９月１９日（土）とも乗車します。

オリジナルキーホルダー





以 上