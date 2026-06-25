株式会社シーサー（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：稲井 日出司）は、新規事業として、24時間365日利用可能なレンタルオフィスおよび貸会議室『いいオフィス那覇 by SEASIR』を、今春オープンいたしました。

オープンの背景・コンセプト 「働く」をもっと自由に、快適に

現在、開発が進む那覇・浦添の西海岸エリアにおいて、「カフェやシェアオフィスだとWeb会議の音漏れが気になる」「那覇市内で一般の事務所を借りると初期費用が高すぎる」といったビジネスパーソンの悩みを解決するため、ハイエンド層の品質を維持しつつコストパフォーマンスに優れた本格的な個室オフィスを提供いたします。 出張やフリーランスの方、県外企業の沖縄拠点（サテライトオフィス）、専門職（士業・コンサル）の方々へ、新たなアイデアや交流が生まれる機能的で快適なオフィス環境をご用意しました。

『いいオフィス那覇 by SEASIR』の選ばれる特長

遮音性を高めた、天井まで密閉された「完全個室」

「天井が空いているパーティション仕切り」の半個室ではなく、天井まで仕切られた完全個室を採用しています。防音設計により、機密情報を取り扱うWeb会議でも音漏れを気にせず、妥協のない集中が可能です。

初期費用・隠れコストを極限まで抑制

敷金・礼金は0円で、デスクや椅子、モニターなどの家具・設備が完備されており、明日からでもすぐに業務を開始していただけます。さらに、高速Wi-Fiのインターネット通信料や光熱費などの固定費はすべて月額料金に含まれる「明朗会計」を実現しています。法人登記や郵便受取（オプション）もご利用可能です。

那覇でのビジネスを加速させる圧倒的な利便性

那覇空港から車で10分、那覇新都心や浦添西海岸エリアからも車で15分の好立地です。スマートロックの導入により24時間いつでも入退室が可能なほか、休憩時にはカフェのようなラウンジスペースで、フリードリンクやコーヒーを楽しみながらリラックスしていただけます。

那覇市内送迎無料サービス

那覇市内中心エリア（国際通り、国道58号）からの無料送迎サービスを行っております。

法人登記、郵便受取可能

月額制で法人登記、郵便の受け取りサービスもご利用いただけます。

施設概要

・店舗名：いいオフィス那覇 by SEASIR（シーサー港町ビル） ・オープン日：2026年4月 ・所在地：沖縄県那覇市港町二丁目1-5 ・アクセス：那覇空港から車で10分、モノレール古島駅より車で5分 ・営業時間：24時間営業（年中無休） ・施設広さ：200㎡（全150席） ・主な設備： 完全個室（2名用12部屋、4名用4部屋、6名用2部屋）、 貸会議室（6～12名用、4～8名用など）、ラウンジスペース、 高速Wi-Fi、スマートロック、防犯カメラ、フリードリンク、 ホワイトボード、モニター 等

運営会社概要

・会社名：株式会社シーサー ・代表取締役：稲井 日出司 ・設立：1990年2月1日 ・本社所在地：〒900-0001 沖縄県那覇市港町2丁目2-2 2階 ・企業ホームページ：https://seasir.co.jp/

■ お問い合わせ・内覧予約について

まずは一度、実際の静かさを体感してください。 現地内覧、およびオンライン内覧のご予約を随時承っております。 詳細なご案内はホームページにてご確認いただけます ・https://seasir.com/lp/rental-office ・メール：e-office@seasir.com