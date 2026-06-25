REX BRAND株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：相澤詩香）は、代表取締役 相澤詩香が担当する「ブランド・マネージャー認定協会 ベーシックコース」7月開催講座について、REX BRAND株式会社主催の対面講座、および一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会本部主催のオンライン講座がともに満席となったことをお知らせいたします。 特にオンライン講座については、満席後に増席された枠も満席となりました。 ブランディングを単なるイメージづくりではなく、経営・事業活動に直結する実務スキルとして習得したいという需要の広がりを示す結果となりました。

■ ブランド・マネージャー認定協会について

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会は、ブランディングに実践の「型」を取り入れた専門機関として、ブランド価値向上を担う人材育成と啓発活動を行っています。 ブランド構築を体系的に学べる各種講座や資格制度を通じて、企業・地域・商品・サービスの価値向上に貢献しています。

■ ブランド・マネージャー認定協会 ベーシックコースについて

https://www.brand-mgr.org/

ブランド・マネージャー認定協会 ベーシックコースは、ブランド戦略の基礎とブランド構築のプロセスを体系的に学ぶ講座です。 協会独自のブランド構築のステップをもとに、ワークを通じて自社や商品・サービスの価値を整理し、実務に活かすための視点を身につけることができます。 対面講座では、講師や参加者との対話を通じて理解を深めながら、短期集中でブランド構築の基礎を学ぶことができます。オンライン講座では、eラーニングとオンラインワークを組み合わせることで、場所を問わず実践的に学ぶことができます。

■ ブランディングを「実務で活かす力」として学ぶ需要が拡大

https://www.brand-mgr.org/course/basic/

商品・サービスの機能的な差別化が難しくなる中、企業や事業者には「選ばれる理由」を明確にし、自社の価値を一貫して伝えていく力が求められています。 こうした背景から、ブランド構築を経営課題として捉え、体系的に学びたいという関心が、業種・規模を問わず高まっています。 同協会が長年にわたり築いてきたブランディング教育への信頼と、ブランド構築を実務で学びたいという需要の広がりが、今回の結果にも表れていると受け止めています。

■ 登壇者・相澤詩香より

担当する7月開催のブランド・マネージャー認定協会 ベーシックコースが、対面・オンラインともに満席となりましたことを、大変ありがたく感じております。 オンライン講座については増席後も満席となったと伺い、ブランド構築を実務で学びたいという方がこれだけ多くいらっしゃることを、改めて実感しております。 これは、ブランド・マネージャー認定協会が長年にわたり築いてこられた教育への信頼の表れであり、その場に携わる機会をいただいていることを光栄に思います。 ラグジュアリーブランドや地域資源、伝統工芸、観光・サービス業など、上質な価値を扱う領域でのブランド構築に携わってきた経験を活かし、受講者の皆さまが自社やご自身の価値をより明確にし、実務に活かせる学びを得ていただけるよう努めてまいります。

■ 満席となった講座について

【対面講座】

開催日：2026年7月7日（火）・8日（水） 開催地：東京・丸の内 主催：REX BRAND株式会社

【オンライン講座】

開催日：2026年7月9日（木）・16日（木）・23日（木） 開催形式：オンライン 主催：一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会本部

■ 登壇トレーナー：相澤詩香 プロフィール

REX BRAND株式会社 代表取締役。ラグジュアリーエキスパート®。ブランド・マネージャー認定協会 認定ミドル・トレーナー。 ラグジュアリーブランド、輸入車、プレジャーボート、インテリア、アート、伝統工芸、地域資源など、上質な価値を扱う領域でのブランド構築・体験設計に携わる。 現在は、企業や地域が持つ本質的な魅力を見出し、より洗練された価値へと高めるブランド構築支援を行っている。

■ 会社概要

会社名：REX BRAND株式会社 代表取締役：相澤詩香 所在地：東京都中央区銀座6-13-16 銀座WallビルUCF5階 事業内容：ブランド構築支援、ラグジュアリーブランディング、研修・講座企画、体験設計、地域資源・伝統工芸の価値化支援 理念：特別から格別へ

■ 本件に関するお問い合わせ

REX BRAND株式会社 E-mail：info@rex-brand.com TEL：03-4500-8502