株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区、社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京橋 グランデ（所在地：大阪市都島区）７階レストラン「ロレーヌ」では、２０２６年７月１日（水）～８月３０日（日）の期間「＼アイス食べ放題！／夢のポップ・アイス・フェス！夏のアフタヌーンティー」を開催いたします。 夏を彩るカラフルでポップな世界観をテーマに、定番の「バニラ」や「イチゴ」をはじめ、食感が楽しい「チョコ＆マシュマロ」などの魅力的なアイスクリームを心ゆくまでおかわりしていただける「アイス食べ放題」をご用意いたします。ウェルカムプレートには「チョコレートタルトのパートブリック包み焼き」をご用意し、アイスや「アラザン」「カラースプレー」などのお好みのトッピングとともにお楽しみいただけます。アフタヌーンティースタンドには「プレーンドーナツ」や「クレープカスタード」、「抹茶のチュロス」など、アイスと相性抜群のスイーツメニューに加え、「カレー風味のオムライス」や「タコと春雨のマリネ」、「厚切りベーコンとじゃがコーン」といった本格セイボリーもご用意いたします。 暑い夏にぴったりのアイス食べ放題とともに、涼しいホテル空間で心満たされる、夏のティータイムをぜひお楽しみください。

■＼アイス食べ放題！／夢のポップ・アイス・フェス！夏のアフタヌーンティー開催概要

（1）開催期間

２０２６年７月１日（水）～８月３０日（日）

（2）開催時間

１５：００～１７：００（ＬＯ １６：３０）

（3）料金（税込）

３，８５０円

（4）メニュー

＜ウェルカムプレート＞ チョコレートタルトのパートブリック包み焼き アイス食べ放題 （バニラ、イチゴ、チョコ＆マシュマロ など６種 ※日によって異なる）

＜アフタヌーンティー メニュー＞ コーヒージュレ アーモンドヌガー クレープカスタード プレーンドーナツ チョコレートケーキ 抹茶のチュロス マンゴープリン 野菜のゼリー寄せ タコと春雨のマリネ カレー風味のオムライス 厚切りベーコンとじゃがコーン グリルチキンと豆のシーザー風サラダ

ドリンクはフリードリンクにて、コーヒー、紅茶、ハーブティーなど、ソフトドリンク７種をご用意しております。

■場所

ホテル京阪 京橋 グランデ ７階 レストラン「ロレーヌ」 所在地 ： 大阪市都島区東野田町２丁目１-３８ アクセス ： 京阪電車京橋駅直結、JR・Osaka Metro京橋駅すぐ お問合せ ： ０６-６３５７-３０３３（受付時間 １０：００～２０：００） ＵＲＬ ： https://www.hotelkeihan.co.jp/kyobashi/

■予約ＷＥＢサイト

https://www.tablecheck.com/shops/lorraine/reserve

https://newscast.jp/attachments/MHzxsEcQh0LF3MrrEfo5.pdf