京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)と京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)は、京阪グループの複数社とともに、アニメーション制作会社「京都アニメーション(京都府宇治市)」が手掛けるTVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』とのコラボレーション企画の実施を決定しました。これを記念し、放送初日の7月5日(日)にニデック京都タワーの特別ライトアップを実施します。 当グループはこれまでも、京阪沿線に拠点を構え、世界的に人気のある作品を多く送り出してきた京都アニメーション制作の作品である『けいおん！』や『中二病でも恋がしたい！』、『響け！ユーフォニアム』とタイアップし、作品と沿線の魅力が重なり合うコラボレーション企画を10年以上にわたって展開してきました。 今回新たにタイアップする本作は、今ある歴史とは異なり蒸気機関のみが発達した二十世紀初頭の京都が舞台で、“電氣の時代”を夢見る少年・坂本喜八と、信心深く生きる少女・百川稲子の出会いをきっかけに始まる冒険の物語です。2026年7月5日(日)よりABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11にて放送されるほか、Netflixにて世界独占配信されます。 本作に登場する京都や滋賀をはじめ、魅力あふれる京阪沿線の街を舞台に、作品の世界観を体験できる特別なひと時をお届けできるよう、参画するグループ各社とともに企画を進めてまいります。開始時期や施策内容などは今後順次発表します。

１.トピックス：ニデック京都タワーのライトアップを実施

作品の放送開始と本コラボレーション企画の発表を記念し、同アニメの放送初日である2026年7月5日(日)にニデック京都タワーにて、作品ロゴカラーをイメージした「イエロー＆レッド」の特別ライトアップを実施します。京都の夜空に灯る、この日限定の特別な明かりをお楽しみください。 ライトアップ日時：2026年7月5日(日) 日没～24時 ライトアップカラー：イエロー＆レッド

２．コラボレーション企画の展開と京阪グループ参画企業について

京都アニメーションによって美しく幻想的に描かれる作品の世界が、それぞれの街をつなぐ「京阪電車」、古都の夜空を照らす「ニデック京都タワー」、雄大な湖を巡る「琵琶湖汽船」のクルーズへと広がります。 企画の詳細や取り組みについては、今後順次発表します。 コラボレーション参画予定の京阪グループ一覧（順不同） ・京阪電気鉄道株式会社 ・京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社 ・琵琶湖汽船株式会社 ・京阪ホールディングス株式会社

ご参考：TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』について

◆作品紹介

タイトル：TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』 ──これは少し昔。 今ある歴史とは異なる進化を遂げた、20世紀初頭の京都。 蒸気機関のみが発達した世界で、街は煙に包まれていた。 “電氣の時代” をともに夢見た兄を失い、疑い深く生きる少年。 将来の夢と亡き母への後悔を胸に秘め、信心深く生きる少女。 夢を描いた「二十世紀電氣目録」の秘密を巡り、少年少女は出会う。 今の自分を乗り越えて、かつて見た夢を切り開け──！ これは〈再生〉の物語。 京都アニメーションの新境地。 印象派絵画を思わせる挑戦的な美術背景と、緻密なアニメーション表現で、 激動と革新の時代に輝いた少年少女の夢を描く──。 以 上

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