ジャンルレスな高い歌唱力から“歌怪獣”のニックネームで親しまれる島津亜矢が、11月6日（金）札幌文化芸術劇場で開催される 「hitaruのひととき Premium THE LEGENDARY COUNT BASIE ORCHESTRA directed by SCOTTY BARNHART with special guest AYA SHIMAZU」にゲスト出演することが決定した。 カウント・ベイシー・オーケストラは、ジャズ界の巨匠カウント・ベイシーが率いた伝説的ビッグバンドの意志を受け継ぐ世界最高峰のジャズ・オーケストラ。 1930年代から現在に至るまで第一線で活躍を続け、数々のグラミー賞を受賞するなど、その卓越した演奏力とエンターテインメント性で世界中の音楽ファンを魅了している。 今回の共演は、島津亜矢の圧倒的な歌唱力と表現力に注目したブルーノートの推薦により実現。ジャンルや世代を超えて支持を集める島津亜矢と、世界屈指のビッグバンドとの夢のコラボレーションとして大きな注目を集めそうだ。 島津亜矢は近年、自身のコンサートで披露する洋楽やポップスのカバー企画でも高い評価を得ており、演歌ファンのみならず若い世代からも支持を広げている。 ジャズの本場で培われたカウント・ベイシー・オーケストラとの共演では、島津亜矢ならではのスケール感あふれる歌声がどのような化学反応を生み出すのか、大きな期待が寄せられる。 なお、島津亜矢はデビュー40周年を記念したニューシングル『一日一生（いちじついっしょう）』を6月17日に発売。 さらに来年1月には、1月13日に大阪・フェスティバルホール、1月23日に熊本・熊本城ホール、1月31日に東京・国際フォーラム ホールAにて、デビュー40周年を締めくくるリサイタルの開催も決定している。 40周年の節目の年を迎え、さらなる挑戦を続ける島津亜矢から目が離せない。

＜公演情報＞

hitaruのひととき Premium THE LEGENDARY COUNT BASIE ORCHESTRA directed by SCOTTY BARNHART with special guest AYA SHIMAZU ■公演日時：2026年11月6日（金） ■会場：札幌文化芸術劇場 hitaru ■出演：カウント・ベイシー・オーケストラ ■特別ゲスト：島津亜矢 ■ホームページ：https://www.sapporo-community-plaza.jp/news.php?num=1782 ■問い合わせ：札幌市民交流プラザ劇場事業課 011-271-1950 (9:00～17:00 休館日除く) ◆詳細情報は2026年7月21日（火）に公開予定です。

https://www.sapporo-community-plaza.jp/news.php?num=1782

＜コンサート情報＞

2027年1月、島津亜矢デビュー40周年を迎え、リサイタル特別公演：大阪・熊本・東京の３会場にて開催決定！ 【2027年】島津亜矢40周年リサイタル～ありがとうSpecial～ 1/13（水）大阪・フェスティバルホール開場17:00 開演18:00 1/23（土）熊本・熊本城ホール 開場13:15 開演14:00 1/31（日）東京・東京国際フォーラム ホールA 開場13:30 開演14:30 チケット代：全席指定11,000円（税込） ※チケット一般発売に関しましては後日発表させていただきます。

＜リリース情報＞

タイトル：「一日一生(いちじついっしょう)」 発売日：2026年6月17日 TECA-26023 価格：\1,700（税抜価格：\1,545） 【収録内容】 1.一日一生(いちじついっしょう) 【作詞：久仁京介/作曲：原 譲二/編曲：遠山 敦】 2.浜辺にて 【作詞：森坂とも/作曲：金田一郎/編曲：佐藤和豊】 3.菊池寛原作「藤十郎の恋」より お梶 【作詞：吉田博司/補作詞：村沢良介/作曲：村沢良介/編曲：池多孝春】 4.一日一生(オリジナル・カラオケ) 5.一日一生(メロ入りカラオケ) 6.浜辺にて(オリジナル・カラオケ) 7.菊池寛原作「藤十郎の恋」より お梶(オリジナル・カラオケ)

https://lnk.to/shimazu_E883-CD https://lnk.to/shimazu_E883

■お問い合わせ

島津亜矢後援会事務局03-5674-3698（平日11:00～16:00） ※他公演はホームページをご確認ください。

https://www.shimazu-aya-koenkai.com/ https://www.youtube.com/channel/UCazsfEQY0nvrj6ilN4RVKRA https://www.instagram.com/aya.shimazu_official/ https://ameblo.jp/aya-shimazu/ https://www.tiktok.com/@ayashimazu TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@ayashimazu https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/shimazu/