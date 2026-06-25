滋賀県草津市では、野外音楽フェス「フェストイナズマ 2026」が令和8年9月19日(土)、20日(日)、21日(月・祝)の3日間、烏丸半島芝生広場にて開催されます。

また、「フェストイナズマ 2026」の入場チケットおよび宿泊券を、草津市ふるさと納税の返礼品として受付開始いたしました。









【フェストイナズマ 2026の概要】

イナズマロックフェスは、琵琶湖の水質保全と地域振興を目的に、滋賀ふるさと観光大使の西川貴教氏を発起人として2009年から滋賀県草津市の烏丸半島芝生広場で開催している野外音楽フェスであり、2009年年より「イナズマロックフェス」として開催してきた本フェスは、2026年より名称を「フェストイナズマ」に変更し令和8年度で18回目の開催となります。





フェストイナズマロゴ





■公演名

フェストイナズマ 2026





■日程

令和8年9月19日(土)、20日(日)、21日(月・祝)

LIVE AREA 開場10:00 開演11:30 終演19:00

FREE AREA 開場9:00

※雨天決行(荒天の場合は中止)





■会場

滋賀県草津市下物町1091

烏丸半島芝生広場(滋賀県立琵琶湖博物館西隣 多目的広場)





フェストイナズマの様子





■出演アーティスト

＜[LIVE AREA / 雷神STAGE] 出演アーティスト(第2弾まで)＞ (50音順)





▼9月19日(土)

GENERATIONS

T.M.Revolution

トゲナシトゲアリ

MAZZEL

ももいろクローバーZ

RAISE A SUILEN

ONE N’ ONLY





▼9月20日(日)

IMP.

STARGLOW

西川貴教

Da-iCE

≠ME

Hearts2Hearts

RIIZE

WANDS





▼9月21日(月・祝)

Abingdon boys school

川崎鷹也

Chevon

-真天地開闢集団-ジグザグ

Novelbright

フレデリック

MONGOL800





※詳細は随時フェストイナズマ 2026実行委員会ホームページ https://fest-inazuma.com/

において発表されます









【入場チケット・特別な宿泊券を草津市ふるさと納税の返礼品として受付開始】

●返礼品名

(1)【ふるさと納税】フェストイナズマ2026 1dayチケット(GA)(9/19,9/20,9/21各日)

(2)【ふるさと納税】フェストイナズマ2026 1dayチケット(GA)+フェストイナズマ特典(9/19,9/20,9/21各日)

(3)【ふるさと納税】フェストイナズマ2026 1dayチケット(VIP)(9/19,9/20,9/21各日)

(4)【ふるさと納税】フェストイナズマ2026 1dayチケット(VVIP)(9/19,9/20,9/21各日)

(5)【ふるさと納税】ホテル(ボストンプラザ草津)宿泊券＋フェストイナズマ特典(9/18,9/19,9/20,9/21各日)





【チケット種別について】

GA：立見での観覧

VIP：特別観覧席（指定席）での観覧、ドリンクチケット付き、優先トイレあり

VVIP：特別観覧席（自由席）での観覧（特別立見エリア付き、ドリンクチケット付き、優先トイレあり





【フェストイナズマ特典の内容】

非売品タオル





●寄附金額

(1)1枚58,000円(発行手数料込)

(2)1枚61,000円(発行手数料込)

(3)1枚118,000円(発行手数料込)

(4)1枚134,000円(発行手数料込)

(5)1泊46,000円





●受付期間

令和8年8月19日(水)まで





●受付サイト

ふるさとチョイス

楽天ふるさと納税

ふるなび

ANAのふるさと納税

Amazonふるさと納税





●草津市ふるさと寄附案内ホームページ

https://www.city.kusatsu.shiga.jp/citysales/ouen/kifu/furusatoinazuma2026.html





●備考

・草津市在住の方からのご寄附に対する返礼品の送付は行っておりません。

・公演中止の場合、チケットについては、寄附金額に応じた代替返礼品をご提供します。





※滋賀県でも、チケットをふるさと納税の返礼品として受付を開始します。

詳細は下記のホームページでご確認ください。





▼滋賀県案内ページ

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/351110.html





【一般販売について】

一般販売も行っています。詳細はフェストイナズマ2026公式サイトをご確認ください。









【滋賀県草津市について】

日本最大の湖、琵琶湖に面する草津市は、滋賀県の南部に位置し、かつては、東海道五十三次のうち、江戸から数えて五十二番目の、東海道と中山道が分岐・合流する宿場町として栄えました。市内には、国指定史跡草津宿本陣など、多くの歴史遺産があります。

現在も、京阪神大都市圏近郊という恵まれた立地条件に加え、大学や各種産業の集積によって若い活力に満ちたまちとして発展しています。





草津市の位置

草津市の風景