『飛行士と王子の物語』が2026年10月29日 (木) ～ 2026年11月1日 (日)にシアター・アルファ東京（東京都 渋谷区 東 3-24-7）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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2021年の初演以来、毎年テーマや出演者を変えながら開催してきた新感覚コラボレーションライブ『LOVE IS ALL』。 昨年、南青山BAROOMで上演した『LOVE IS ALL 2025 - BOLERO collaboration -』の劇中シーン『星の王子さま』が多くの反響を受け、このたび新たな創作作品として生まれ変わります。 アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ原作『星の王子さま』を、朗読×ダンスアクト×歌のコラボレーションで魅せる新たなクリエイションを上演。 愛をテーマに、心情を「歌」や「ダンスアクト」で表現、メッセージとなる言葉を「朗読」で伝えます。 5人のキャストそれぞれの個性が響き合い、これまでにない『星の王子さま』の世界を描きます。

西島数博メッセージ

人生の本質を突く言葉の数々「本当に価値のあるものには、形がなく目に見えない」というメッセージなど、日常に響く大切な気付きを教えてくれる「星の王子さま」 世界で愛され続けている名作を新たなクリエイションでお楽しみください。

公演概要

西島数博プロデュース ～ LOVE IS ALL 2026 ～ 『飛行士と王子の物語』 公演期間：2026年10月29日 (木) ～ 2026年11月1日 (日) 会場：シアター・アルファ東京（東京都 渋谷区 東 3-24-7） ■出演者 飛行士：西島数博 ＜DANCE＞ 王子：日野真一郎（LE VELVETS） ＜VOCAL & READING＞ バラ：吉本真由美（バレエシャンブルウエスト） ＜BALLET＞ 幻人：川島ケイジ ＜VOCAL＞ 砂嵐／キツネ／ヘビ：木原浩太 ＜DANCE＞ ■スタッフ 作・演出・振付：西島数博 舞台美術：南志保 主催： 株式会社エヌディプラス ■公演スケジュール 10月29日(木) 18:30開場 / 19:00開演 10月30日(金) 18:30開場 / 19:00開演 10月31日(土) 14:30開場 / 15:00開演 11月 1日(日) 14:30開場 / 15:00開演 ■チケット料金 全席指定《座席選択可》：11,000円（税込）

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