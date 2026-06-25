東京マラソン2027 寄付金及びチャリティランナーの募集を開始しました！ / Entry to the Tokyo Marathon 2027 Charity is NOW OPEN！

公益財団法人日本対がん協会

6月24日（水）11:00より、2027年3月7日（日）に開催される、東京マラソン2027 寄付金及びチャリティランナーのお申込み受付を開始しました！チャリティランナーとしてエントリーいただく事が、「がんで苦しむ人や悲しむ人をなくしたい」という目標の実現へとつながります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

詳細のご確認、お申込みは以下の特設ページよりお願いいたします。

https://www.jcancer.jp/lp/tokyo-marathon/

受付期間：2026年6月24日（水）11:00 ～ 7月9日（木）17:00

寄付のみでお申込みいただくことも可能です。ご自身のお気持ちにあった方法でご支援いただけますと幸いです。ランニング好きのご家族・ご友人・お知り合いがいらっしゃいましたら、ぜひシェアもよろしくお願いいたします。

お問い合わせ：日本対がん協会

E-MAIL:kifu@jcancer.jp