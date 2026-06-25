泉州水なすピクルスが食べ放題！いずみピクルス、SON CAFEとECで旬の水なすフェスタを6月25日より開催

NSW株式会社

「いずみピクルス」（運営：NSW株式会社）は、自社農場「いずみファーム」にて今季の水なすの収穫が本格的に始まったことに合わせ、公式ECサイトおよび直営カフェ「SON CAFE」にて、旬の水なすを楽しむ『水なすフェスタ』を2026年6月25日より期間限定で開催します。

直営カフェ「SON CAFE」では、お食事をご注文のお客様を対象に、水なすピクルスをおかわり自由で提供します。公式ECサイトでは、生の水なすとピクルスの素をセットにした「おうちで漬ける水なすピクルスキット」を冷蔵配送・送料込みで販売します。

大阪・泉州地域を代表する夏の味覚である水なすを、カフェでは気軽に味わい、ECでは自宅で漬けて楽しめる、今だけの期間限定キャンペーンです。



■ 手で裂けるほどやわらかく、果汁のようにみずみずしい「泉州水なす」

大阪・泉州地域を代表する伝統野菜「泉州水なす」は、一般的ななすとは異なる、みずみずしさとやわらかな食感が特徴です。

その名の通り水分をたっぷりと含んでおり、手で裂くと果汁のように水分があふれ出します。なす特有のアクやえぐみが少なく、ほのかな甘みがあるため、地元では生のまま手で裂いて食べることもあります。

いずみピクルスでは、この水なすならではのみずみずしさを活かし、和食にも洋食にも合わせやすいピクルスとして仕立てています。



■ キャンペーン概要

地元・泉州の特産品である「水なす」は、水分をたっぷりと含み、ほのかな甘みとやわらかい皮が特徴です。

今回のキャンペーンでは、いずみファームで丁寧に育て、ベストなタイミングで収穫した水なすを、直営カフェ「SON CAFE」と公式ECサイトの双方でお楽しみいただけます。



1. 公式ECサイト：自宅で楽しむ水なすフェスタ

公式ECサイトでは、

・水なすピクルス和風mixをはじめ、水なすを使用したピクルスやセット商品6種を10%OFFで販売します。

さらに、ECサイト限定商品として、生の水なすといずみピクルス特製のピクルスの素をセットにした

・「おうちで漬ける水なすピクルスキット」

を数量限定で販売します。

本商品は、生の水なすを含むため、冷蔵配送・送料込みでお届けします。届いたその日に、ご自宅で旬の水なすピクルスづくりをお楽しみいただけます。

ECの水なすフェスタ特設ページはこちら(https://shop-idsumi.com/collections/mizunasu-campaign)から

※数量限定

※収穫状況により、販売内容・販売期間が変更となる場合があります。



2. SON CAFE：お店で味わう水なすフェスタ

直営カフェ「SON CAFE」では、お食事をご注文のお客様を対象に、水なすピクルスをおかわり自由で提供します。

まずは店内で旬の水なすピクルスを気軽に味わっていただき、気に入った方には、水なすピクルス商品や生の水なすを特別価格でお持ち帰りいただけます。

実施内容

・お食事をご注文のお客様を対象に、水なすピクルスをおかわり自由で提供

・自社農場で収穫した水なすを期間限定価格で販売

・水なすピクルス和風mixをはじめ、水なす関連商品/セット商品6種を10%OFFで販売

※水なすピクルス食べ放題は、店内でお食事をご注文のお客様が対象です。

※収穫状況により、内容を変更または終了する場合があります。



■ いずみファームの「水なす」へのこだわり

私たちの農場「いずみファーム」では、水なすの栽培に適した泉州の気候と土壌のもと、一つひとつ丁寧に水なすを育てています。

水なすは皮が薄く、非常に傷つきやすい野菜です。そのため、収穫から運搬まで手作業で慎重に扱い、鮮度を保ったままピクルス加工やカフェメニューに使用しています。

「旬の瑞々しさを、一番おいしい状態で味わっていただきたい」という思いから、今回のキャンペーンでは、自社農場で収穫した水なすをカフェとECの両方でお届けします。

■ 開催期間

ECサイト：2026年6月25日～7月31日予定

水なすフェスタ特設ページ：https://shop-idsumi.com/collections/mizunasu-campaign

カフェ： 2026年6月25日～7月31日予定

※水なすの収穫状況により、予告なく期間が変更となる場合がございます。

※各商品・特典は数量限定のため、なくなり次第終了となる場合があります。

【会社概要・お問い合わせ先】

会社名：NSW株式会社

ブランド名： いずみピクルス

代表者：西出喜代彦代表取締役

所在地： 〒598-0076 大阪府泉佐野市貝田町2-7-19

公式URL： https://shop-idsumi.com/

本件に関するお問い合わせ先（メディア受付）：

担当者名：大賀

TEL：072-462-8186

Email：ec@idsumi.com