【新講座】ペットの資格 全10講座を特別価格30,000円で提供開始！犬猫の健康を基礎から学べる「ペットの資格 BASIC通信教育講座」を開講。

一般社団法人愛玩動物健康管理協会ペットの資格認定団体：一般社団法人愛玩動物健康管理協会

一般社団法人愛玩動物健康管理協会（所在地：静岡県沼津市）は、ペット資格通信教育ブランド「EduTail（エデュテイル）」において、犬猫に関する基礎知識を自宅で学べる「ペットの資格 BASIC講座」を新たに開講いたしました。

これまで専門性の高い中級・上級者向け講座を展開してきたEduTailですが、「まずは基礎から学びたい」「初めて資格取得に挑戦したい」という多くの声を受け、初心者でも無理なく学習できる通信教育としてBASIC講座を開始しました。

BASIC講座について

ペットの資格Basic講座

BASIC講座では、愛犬・愛猫との暮らしに役立つ知識から、ペット関連の仕事にも活かせる基礎知識まで幅広く学習できます。

講座は以下の3分野・全10講座で構成されています。

・犬の療法食インストラクターBasic

・猫の療法食インストラクター Basic

・手作り犬ごはんインストラクター Basic

・手作り猫ごはんインストラクター Basic

・犬の食育コンサルタント Basic

・猫の食育コンサルタント Basic

・犬の介護ナビゲーター Basic

・猫の介護ナビゲーター Basic

・犬の飼育コンサルタント Basic

・猫の飼育コンサルタント Basic

自宅で上記ペット関連資格取得が可能です。

Basicキャンペーン価格

ペットの資格 講座の種類

通常より始めやすい特別企画として、全10講座 30,000円（税抜）で受講いただけます。教材は2026年7月より、お申込み順に順次発送いたします。

通信教育だから、自宅で資格取得を目指せる公式LINEサポートのついた講座です。

受講から資格取得までの流れ

犬猫の資格取得までの流れ

１、資料請求・お申込み（メール・公式LINE・DM）

２、お振込口座をご案内ご入金確認後、約1週間で教材発送

（人気講座のため、お申込み数によって10営業日出荷となる可能性がございます。）

３、ご自宅で学習・認定テスト返送

４、資格取得

認定テスト合格者には、ご希望に応じてハードカバー仕様の資格認定証（別途5,000円・税抜）の発行も行っています。

中級・上級者向けコースも展開

ペットの資格 認定証サンプル

基礎を学んだ後は、さらに専門性を高められる中級・上級講座もご用意しています。

犬猫の栄養学、行動学、介護学など、実務にも活かせる専門知識を体系的に学べる通信教育として、ペット業界を目指す方やスキルアップを目指す方にご活用いただいています。

▼EduTail 通信講座

https://edutail-pet.caha.or.jp/

認定団体について

一般社団法人愛玩動物健康管理協会は、「動物の健康と福祉の向上」を理念に掲げ、犬猫の健康管理・食育・介護・飼育に関する教育事業、企業支援、商品開発、動物保護活動など幅広い取り組みを行っています。

▼一般社団法人愛玩動物健康管理協会

https://caha.or.jp/

【サービス概要】

サービス名：EduTail（エデュテイル）

新講座

BASIC講座（全10講座）

キャンペーン価格

30,000円（税抜）

教材発送開始

2026年7月より順次発送

公式サイト

https://edutail-pet.caha.or.jp/

販売サイト

https://edutail-shop.caha.or.jp/

認定団体

一般社団法人愛玩動物健康管理協会

https://caha.or.jp/

お問い合わせ

E-mail：inquiry@caha.or.jp

代表電話：055-957-1337

問い合わせ専用携帯：090-1863-5120

会社所在地

【本社】静岡県沼津市足高９３番地の１２

【ペット通信教育事業部】静岡県沼津市松長814 アイシンワークスビル

動物保護シェルター運営

EduTailペットの資格通信教育の利益の一部が、一般社団法人愛玩動物健康管理協会の動物保護シェルター運営費（2026年6月25日で犬猫４８頭）、犬猫の医療費や食費、日用品に活用されます。

一般社団法人愛玩動物健康管理協会の動物保護シェルターの犬猫

保護犬や保護猫の日常をTikTokで配信しております。

https://www.tiktok.com/@saki_mochizuki