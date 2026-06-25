【札幌展 初開催】第1回 EC・通販DXPO札幌′26 EC・通販事業のビジネス拡大・業務効率化のための展示会

ブティックス株式会社

展示会名：第1回 EC・通販DXPO札幌’26

公式サイト：https://fox.dxpo.jp/sapporo/store/

会期：2026年7月2日(木)・3日(金) 会場：アクセスサッポロ 大展示場

主催：ブティックス(株)

展示会事業、M&A仲介事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、 7月2日(木)・3日(金)の2日間「第1回 EC・通販DXPO札幌‘26」をアクセスサッポロにて盛大に初開催する。来場対象者は、EC事業者、これからECを始める事業者の方々および物流・倉庫部門、海外販売担当者の方々である。

EC担当・EC物流の皆様必聴の専門セミナーを総計16セッション開催！

本展では、業界の有識者を講師に迎えた「専門セミナー」も同時開催する。ECコースでは、北海道グルメECで14年以上責任者を務めた実績を持つ(株)ヨーシー 代表取締役 鈴木洋一氏が、自社EC運営の現場で培った実践的な改善ノウハウや、試行錯誤の末に辿り着いた事業継続のための考え方を紹介、また、EC運営歴32年の先駆者である(株)エーデルワイスファーム 代表取締役社長 野崎創氏が、生成AIによって変化する消費者の検索動向と、AI時代に生き残るためのブランド戦略について解説するなど、売上・集客アップを目指すECのプロ必聴のセミナーが多数開催される。

EC・通販DXPO札幌’26 出展製品・サービス（一部抜粋）

このほかにも、売上アップ・業務効率化のためのIT製品・サービスが多数出展！

詳細は公式HPにて： https://fox.dxpo.jp/sapporo/store/

<本リリース・本展に関するお問合せ先>

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込み＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi

＜来場事前登録（無料）・セミナーの詳細は公式HPヘ＞

https://fox.dxpo.jp/sapporo/store/