コムニコが開発・提供するSNS運用効率化ツール「コムニコ マーケティングスイート」の有償契約アカウント数が累計6,000件を突破！

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）が開発・提供するSaaS型のSNS運用支援ツール「comnico Marketing Suite（以下 コムニコ マーケティングスイート）」の有償契約アカウント数が、累計6,000件を突破いたしました。

AIを活用した機能を新規開発・搭載

「コムニコ マーケティングスイート」は、2012年の提供開始以降、お客様のニーズやSNSプラットフォーム企業から提供されるAPIの変更などに応じて機能の開発・更新を続けています。近年はAIを活用した新機能の開発・搭載が進んでおり、X（旧 Twitter）の投稿文案をAIで自動生成する機能や、お客様からの問い合わせのチャットに対して即座にAIが返信する機能などが追加され、現在もAIを活用した機能を複数開発中です。「コムニコ マーケティングスイート」では、今後もさらにお客様企業のSNS運用にかかる業務効率化のために、AI活用機能を開発してまいります。

「コムニコ マーケティングスイート」の機能の追加、アップデートについてはコチラ(https://www.comnico.jp/products/cms/jp/blog/20260424-update-detail)でご覧いただけます。

＜参考リリース＞

大手建設機械メーカー様など新規契約や多数アカウント契約をする企業も増加

- 「コムニコ マーケティングスイート」に生成AIで投稿文案を作成する機能を追加(https://www.comnico.jp/news/cms_newservece20250903)- SNS運用支援SaaSツールのサポートチャットにAI機能を搭載し、24時間対応を実現(https://www.comnico.jp/news/ai_support20251117)

「コムニコ マーケティングスイート」は一企業で複数のSNSアカウントを運用しているというお客様にも多くご契約をいただいています。某大手IT企業様は308アカウント、某大手自動車メーカー企業様は182アカウントなど、多数ブランドや多数店舗を展開している企業様に特に複数アカウントでご契約いただいており、2026年3月末時点では、契約社のうち約3割が4アカウント以上でご契約をいただいています。こうした複数アカウントで契約いただく企業が増えてきていることも、「コムニコ マーケティングスイート」の売上および有償アカウント契約数増加の要因の一つです。さらに、大手建設機械メーカー企業様や大手玩具メーカー様など、引き続き新規でも多数のご契約をいただいています。

＜参考記事＞

コベルコ建機株式会社様｜手作業の運用リスクから脱却！効率的で安心なチーム運用体制を構築(https://www.comnico.jp/products/cms/jp/blog/interview-kobelco-kenki)

【「コムニコ マーケティングスイート」契約社数推移】

コムニコは、日本のSNS黎明期である2008年からSNSマーケティング支援事業を行っており、これまでに培った知見や経験を活かして、お客様のSNS運用に役立つツールの開発を進めております。今後も企業・団体のSNS運用を効率的かつ効果的に行うことをご支援できるよう、高い質を求めたツールの改善や開発を続けてまいります。

PR TIMES STORYに「コムニコ マーケティングスイート」の開発ストーリー記事を公開しています。システムエンジニアの開発へのこだわりや、契約いただいているお客様へのサポート担当者の想いなどをご紹介しています。ぜひご覧ください。

SNS運用の『半自動化』を目指し、成果につながるツールに成長させる ～SNS運用効率化ツール「コムニコ マーケティングスイート」のストーリー～(https://prtimes.jp/story/detail/0bKvdntjD3r)

コムニコ マーケティングスイートについて

「コムニコ マーケティングスイート」は、コムニコ自社開発のもと2012年に提供を開始し、投稿機能、分析機能、コメント管理機能を有する、企業のSNSアカウント（X、Instagram、TikTok、Facebook）での投稿管理や効果測定にかける作業を大幅に軽減するSaaS型ツールです。企業のSNS担当者様、広告代理店・制作会社様などにご利用いただいております。なお「コムニコ マーケティングスイート」は、プラットフォーム各社にサービス内容の承認を受け、最新の公式APIに対応しています。

製品URL：https://www.comnico.jp/products/cms/jp

「コムニコ マーケティングスイート」に関するお問い合わせフォームはコチラ(https://www.comnico.jp/products/cms/jp/inquiry)

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に3,000件以上（2013年4月から2026年3月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)を開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/