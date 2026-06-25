伝統工芸士が目の前で描く、岐阜提灯の絵付け実演　7月13日～15日、日本橋人形町にて開催

株式会社オゼキ

株式会社オゼキ（岐阜県岐阜市）は、岐阜提灯の伝統工芸士・加藤淳一氏による絵付け実演を、オゼキ東京ギャラリー3階にて開催いたします。

岐阜提灯の絵付けは、あらかじめ絵柄を施した紙を張るのではなく、張り上がった火袋に直接筆を走らせる伝統技法です。提灯特有の凹凸ある曲面に描いていくため、高い描写力と長年の経験が求められます。職人が一筆一筆に心を込めて描き上げる工程を、間近でご覧いただける貴重な機会です。

岐阜提灯に息づく絵付けの美

岐阜提灯は、岐阜県の豊かな自然の中で育まれた竹と和紙を用いて作られる伝統工芸品です。火袋に描かれる絵柄には、四季折々の草花や風景など、日本人が古くから親しんできた自然の美しさが表現されています。張り上がった真白な火袋へ下描きなしで筆を入れる技法は、岐阜提灯ならではの見どころのひとつです。

灯りをともした際には、和紙を透過する柔らかな光と繊細な絵付けが重なり合い、昼間とは異なる趣を生み出します。

実演者プロフィール

加藤淳一

岐阜提灯伝統工芸士 火袋部門（絵付）

1995年より岐阜提灯の絵付けに従事。

2007年、経済産業大臣指定伝統的工芸品「岐阜提灯」の火袋部門（絵付）において伝統工芸士の認定を受ける。

長年にわたり岐阜提灯の絵付けを手掛け、草花や風景を繊細な筆致で描く技術を受け継いでいる。

会期中は、加藤淳一の絵付けによる行灯作品を販売いたします。一点一点、手仕事による唯一の表情をぜひご覧ください。

開催概要

日時 7月13日（月）～ 7月15日（水） 10:00 - 17:00

※ 最終日（7月15日）は 16:00 まで

会場 オゼキ東京ギャラリー 3階

住所 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-6

入場 無料・予約不要

本件に関するお問い合わせ

株式会社オゼキ オゼキ東京ギャラリー

TEL 03-3667-3931

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-6