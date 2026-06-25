障がい者向けサテライトオフィス運営ワークスバリアフリーの利用者アンケート。利用者満足度と継続就業意向 共に5点満点中4.5。定着と活躍を支える伴走型支援。

株式会社DYM

WEB事業、人材事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）のグループ会社である障がい者向けサテライトオフィスを運営する株式会社ワークスバリアフリー（本社：東京都立川市、代表取締役：沖之城 雅弘）は、このたび利用者を対象としたアンケートを実施しました。

その結果、利用者満足度は5点満点中4.5点、常駐スタッフへの満足度5点満点中4.4点、今後もサテライトオフィスで継続して就業したいとの回答は5点満点中4.5点となりました。

障がい者の法定雇用率は段階的に引き上げられており、2026年7月には2.5％から2.7%へと変更されます。

近年、障がい者雇用に対する社会的な関心が高まる一方で、採用後の定着や、職場環境における「業務の切り出し」などの体制整備に課題を抱える企業も少なくありません。

株式会社ワークスバリアフリーでは、こうした社会的な課題を解決するため、単なる雇用率の達成にとどまらず、障がいのある方が長期的に活躍できる環境づくりを重視しています。企業・利用者・当社の三者が密に連携する「伴走型支援」を行うことで、双方にとって安心できる雇用環境を構築しています。

厚生労働省が発表した「障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業における実雇用率は2.41％、法定雇用率達成企業の割合は46.0％にとどまっており、依然として多くの企業が課題に直面している現状がうかがえます。 （参照：https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001357856.pdf）

■利用者アンケート結果

今回実施したアンケートでは、以下の結果となりました。

・利用者満足度：5点満点中4.5点

・常駐スタッフへの満足度：5点満点中4.4点

・今後もサテライトオフィスで継続して就業したい：5点満点中4.5点

【アンケート概要】

回答者数：131名

実施期間：2026年4月

調査対象者：ワークスバリアフリーで就業中の障がい者（全拠点およびフルリモート）

満足度はいずれも5点満点中4.4点以上と高い水準を維持しており、当社の日常的なサポート体制や企業との連携を含めた包括的な支援が、利用者の安心感や継続的な就業意欲に深くつながっていることが示されています。

■ワークスバリアフリーの伴走型支援

当社では、企業と障がいのある方をつなぐ架け橋として、双方にとって最適な雇用の実現を目指しています。

サテライトオフィスにはスタッフが常駐し、日常的なコミュニケーションを通じて、利用者の体調面や業務面の変化を把握しています。さらに、定期面談を通じて業務面だけでなく生活面も含めたきめ細やかなフォローを実施しています。

面談内容や就業状況は企業側とも共有し、企業・利用者・当社一体となって、長期的な定着と活躍に向けた就業環境の改善を進めています。

■厚木珈琲焙煎所を6月オープン

ワークスバリアフリーでは、障がいのある方の活躍の場をさらに広げる新たな取り組みとして、2026年6月に「厚木珈琲焙煎所」をオープンいたします。

当社では、障がい者雇用支援を「珈琲焙煎」という領域で提供することで、就労の定着率と社会的価値の創出を両立させることを目指しています。焙煎業務は工程が細分化されているため、個々の特性に応じた柔軟な役割分担が可能です。

障がいのある方がそれぞれの強みを活かして働くことができる環境づくりを推進し、今後も多様な就業機会の創出に努めてまいります。

※画像は完成イメージです。

■今後の展望

株式会社ワークスバリアフリーは、障がい者雇用を単なる雇用機会の創出にとどめず、一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくりを重視しています。

今後も企業と障がいのある方の双方に寄り添いながら、長期的な定着とキャリア形成を支援し、本質的な障がい者雇用の実現に取り組んでまいります。

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、HR Tech事業、M＆A事業、海外医療事業、スポーツ事業、飲食事業、メディカルソリューション事業、等

(9)URL ：https://dym.asia/