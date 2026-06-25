【ABEMA】izna、 日本初の冠特番で“王道バラエティの洗礼”を浴びる！？万歩計ダンス「17歩」の珍事＆箱の中身当て大逆転！末っ子チョン・セビが「ちょっと、ちょっと！」習得で大暴れ

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界を舞台に活躍するグローバルガールズグループ・izna（イズナ）の日本初となる冠バラエティ特別番組『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』を2026年6月15日（月）と17日（水）の全2回にわたり放送いたしました。

■『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』とは

izna（イズナ）はMnetのサバイバルオーディション番組『I-LAND2』を通じて選ばれたメンバーで結成されたグローバルガールズグループです。グループ名「izna」には、予測できない多様性を意味する「N」と、無限の可能性を持つ「α（アルファ）」が出会い、「いつでも、どこでも、何でも、すなわちそれは自分（N/α）」という強い自信と確信が込められています。2024年11月に1stミニアルバム『N/a』で鮮烈なデビューを果たし、世界中のファンを魅了し続けています。

本番組は、iznaのメンバー（マイ、バン・ジミン、ココ、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ）が、日本のバラエティ番組の洗礼を初めて受けながら、ここでしか見られない素の表情やチームワークを披露する、ファンも、まだiznaのことをよく知らないという方も必見の特別番組です。

■激闘の「チームバトル」！カメラマンも思わず動揺？！罰ゲームで可愛すぎる日本語を披露！

第1話では、メンバーがAチーム（マイ、ユ・サラン、チョン・セビ）とBチーム（バン・ジミン、ココ、チェ・ジョンウン）に分かれ、「チームバトル！iznaファイト」と題して激突しました。

制限時間60秒間で激しく踊って歩数を競う“万歩計ダンス対決”では、Bチームのバン・ジミンが万歩計を横に付けて独特の揺れないダンスを見せた結果、記録がまさかの「17歩」となる珍事が発生。一方、同チームのココは182歩と奮闘を見せ、Aチームもチョン・セビを筆頭に全力のダンスで対抗するなど、初戦から波乱の展開となりました。

続く“ジェンガ対決”では、お互いに大声を出して妨害し合うなど、勝負への執念を見せる白熱の展開に。そして、50ポイントが懸かった最終ゲーム“箱の中身は何だろな”では、Aチームのチョン・セビがたわしに悲鳴を上げる一方、Bチームのバン・ジミンがこんにゃくを一瞬で当てる大活躍を見せます。さらにBチームのチェ・ジョンウンもカツラを的確に当てるなど、各メンバーの意外な才能とリアクションが次々と飛び出しました。果たして、見事な大逆転勝利を飾ったのは…？さらに、勝負に敗れたチームには、カメラ目線で「月が綺麗ですね」「惚れた？」「可愛いだけじゃダメですか？」といった、日本語でのキュートな一言を披露する罰ゲームも。思わずカメラマンも動揺するほど可愛らしい、メンバーの胸キュン必至な姿は必見です。

■チームワーク検証！絆が試されるお玉リレーでご褒美スイーツ獲得に挑戦！

第2話では、6人が一致団結して人気スイーツの獲得を目指す「ワンチームチャレンジ」に挑戦しました。 制限時間10秒ずつで絵を繋ぐ“お絵描き伝言ゲーム”では、マイの独特な絵にメンバーが困惑する場面もありましたが、アンカーのチェ・ジョンウンが機転を利かせて見事にお題を推測するなど、6人の絆が試される展開となりました。

また、メンバーがプライベート写真を公開する“iznaアルバム”のコーナーでは、チョン・セビの肉寿司やココの手作りチーズケーキなど、食べ物の写真ばかりが連続。MCの松陰寺は「飯食ってばっかだな！」との鋭いツッコミを入れ、スタジオを沸かせました。 最終ゲームの“お玉リレー”は、お玉を使ってボールを繋ぎ、制限時間内にゴールを目指すバランス感覚が問われるチャレンジ。見事クリアして、ご褒美の抹茶いちごタルトを獲得することはできたのでしょうか？ さらに、このコーナーの中でチョン・セビが、ぺこぱのお二人から教わった日本のバラエティの定番ノリ「ちょっと、ちょっと！」を習得。エンディングの挨拶の場面でも完璧なタイミングで披露し、スタジオは大きな笑いに包まれました。

iznaの日本初となる冠バラエティ特別番組『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』は、ABEMAにて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■ 『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』番組概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/327-122

第1話：2026年6月15日（月）夜9時～

配信URL：https://abema.tv/video/episode/327-122_s1_p1

第2話：2026年6月17日（水）夜9時～

配信URL：https://abema.tv/video/episode/327-122_s1_p2

出演者：

【MC】ぺこぱ（松陰寺太勇、シュウペイ）

【出演】izna（マイ、バン・ジミン、ココ、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ）

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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