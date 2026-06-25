【SAMANSA】6月第4週の新作ショート映画ラインナップを発表！今週はSFが盛りだくさん！未来の自分と1分だけ会えるなら...？ハラハラSFから、未来から息子がやってくるSFロマンスまで3本を公開！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年6月26日(金)に新作となる3本『地獄の１分』『逆向きに進むローラ』『まだ恋じゃない僕ら』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

未来の自分と1分だけ会える世界で、もしも出会えなかったら...？ハラハラのSFショートから、未来から息子がやってくるSFロマンスまで、今週はSF盛りだくさんの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『地獄の１分』

あらすじ：

未来の自分と１分間だけ対面できる試作装置『The Box』。デザイナーの夢を諦めかけている10歳の妹を励ますため、兄は20年後の未来から彼女を呼び出す。たった1分間の奇跡。果たして、未来の彼女はどうなっているのだろうか？

監督：Sam Sungmin Lee

作品時間：18分30秒

２.『逆向きに進むローラ』

あらすじ：

誕生日に武装して銀行を襲撃し、現行犯逮捕されたローラ。警察官を助けるためと尋問室で語る彼女は、さらにこう続ける。「私とあなたでは、時間の流れる向きが逆なの」--。

監督：Kate Horlor

作品時間：14分58秒

３.『まだ恋じゃない僕ら』

あらすじ：

大晦日の夜、友達以上恋人未満のジャックとエミリーは２人で年越しを迎えようとしていた。しかし突然、彼らの家に「未来から来た２人の息子」を名乗る謎の男が乱入！ 男は「今夜２人が恋に落ちなければ時空が崩壊する」と主張し始め…？！

監督：Kyle Vorbach

作品時間：15分2秒







《スタッフからのコメント》

今週のおすすめショート映画は『逆向きに進むローラ』です。

本作の最大の魅力は、流れる時間の向きが違うと主張するローラの、凛としているけれど寂しげな美しさ。1980年代を彷彿とさせるノスタルジックで洗練された映像美も相まって、思わず世界観に吸い込まれそうになります。名作『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』を彷彿とさせる切ない設定ながら、15分弱とは思えない深い余韻と、張り巡らされた伏線が見事に回収される快感は圧巻です。

今週末は、お気に入りのドリンクを片手に、のんびりSAMANSAで心揺さぶられるシネマ時間を過ごしてみませんか？





◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa







◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com