『ハイスクールD×D POP UP SHOP in あみあみ』が開催。描き下ろしイラストを使用した新作グッズなどを販売。

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大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて、『ハイスクールD×D POP UP SHOP in あみあみ』を、2026年7月3日(金)～7月12日(日)の期間で開催いたします。


■注目ポイント


１.「ハイスクールD×D」の描き下ろしイラストを使用した新作グッズなどを販売。


２.新商品含む関連商品を2,000円(税込)お買い上げごとに「イラストカード（全3種）」をランダムで1枚プレゼント。


３.開催日の2026年7月3日（金）より、「あみあみオンラインショップ」にてPOP UP SHOPで取り扱う商品の通販も開始。



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/


【開催概要】


■ハイスクールD×D POP UP SHOP in あみあみ




■開催場所：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F イベントスペース


■開催期間：2026年7月3日(金)～7月12日(日)



※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。


※特典はなくなり次第終了します。


※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。


■商品一覧




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


■購入特典




「ハイスクールD×D HERO」


新商品を含む関連商品を2,000円（税込）お買い上げごとに イラストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。



※数に限りがございます。なくなり次第配布終了とさせていただきます。


※画像はイメージです。


※通販でのご購入分は特典配布の対象外となります。



(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)