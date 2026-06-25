『ハイスクールD×D POP UP SHOP in あみあみ』が開催。描き下ろしイラストを使用した新作グッズなどを販売。
大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて、『ハイスクールD×D POP UP SHOP in あみあみ』を、2026年7月3日(金)～7月12日(日)の期間で開催いたします。
■注目ポイント
１.「ハイスクールD×D」の描き下ろしイラストを使用した新作グッズなどを販売。
２.新商品含む関連商品を2,000円(税込)お買い上げごとに「イラストカード（全3種）」をランダムで1枚プレゼント。
３.開催日の2026年7月3日（金）より、「あみあみオンラインショップ」にてPOP UP SHOPで取り扱う商品の通販も開始。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
【開催概要】
■ハイスクールD×D POP UP SHOP in あみあみ
■開催場所：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F イベントスペース
■開催期間：2026年7月3日(金)～7月12日(日)
※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。
※特典はなくなり次第終了します。
※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。
■商品一覧
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■購入特典
「ハイスクールD×D HERO」
新商品を含む関連商品を2,000円（税込）お買い上げごとに イラストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。
※数に限りがございます。なくなり次第配布終了とさせていただきます。
※画像はイメージです。
※通販でのご購入分は特典配布の対象外となります。
(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)