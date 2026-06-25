『ハイスクールD×D POP UP SHOP in あみあみ』が開催。描き下ろしイラストを使用した新作グッズなどを販売。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて、『ハイスクールD×D POP UP SHOP in あみあみ』を、2026年7月3日(金)～7月12日(日)の期間で開催いたします。

■注目ポイント

１.「ハイスクールD×D」の描き下ろしイラストを使用した新作グッズなどを販売。

２.新商品含む関連商品を2,000円(税込)お買い上げごとに「イラストカード（全3種）」をランダムで1枚プレゼント。

３.開催日の2026年7月3日（金）より、「あみあみオンラインショップ」にてPOP UP SHOPで取り扱う商品の通販も開始。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/

【開催概要】

■ハイスクールD×D POP UP SHOP in あみあみ

■開催場所：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F イベントスペース

■開催期間：2026年7月3日(金)～7月12日(日)

※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。

※特典はなくなり次第終了します。

※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。

■商品一覧

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■購入特典

「ハイスクールD×D HERO」

新商品を含む関連商品を2,000円（税込）お買い上げごとに イラストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。

※数に限りがございます。なくなり次第配布終了とさせていただきます。

※画像はイメージです。

※通販でのご購入分は特典配布の対象外となります。

(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)