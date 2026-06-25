7/18（土）、19（日） 奈良まほろば館で大和茶プロモーションを実施します！

奈良県

「奈良の大和茶」を広くPRするため、東京・新橋の奈良まほろば館で大和茶イベントを開催します。

試飲販売会や体験イベントなど、盛りだくさんの内容で、来店くださる皆様に大和茶の魅力を発信します。この機会に奈良の美味しいお茶を是非ご賞味ください。

【期間】 令和８年７月18日（土）、19日（日）

【場所】奈良まほろば館（東京都港区新橋一丁目8-4 SMBC新橋ビル）

【内容】

１. 急須でたしなむ大和茶時間 (奈良まほろば館２階イベントルームA)

・7/18（土）13時～17時

・7/19（日）11時～16時

急須で一煎ずつ丁寧に淹れた大和茶と、奈良の銘菓とのマリアージュをじっくり味わいませんか。

茶農家からお茶づくりへのこだわりを直接聞きつつ、ご自宅でも再現できる「本当においしい大和茶の淹れ方」も学べる体験イベントです。

※予約は必要ございません。

・体験料：100円

（6席のため、待ち時間が発生する場合があります）

２. 大和茶PR販売~大和茶のホッとひと息マルシェ~（奈良まほろば館１階物販エリア）

大和茶の水出しのふるまいや、大和茶の茶葉、加工品、茶器の特別販売を実施！

・7/18（土）・19（日）13時～17時 （大和茶のふるまい ※なくなり次第終了）

皆さまのご来館をお待ちしております！