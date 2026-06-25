＜News＞2026年6月25日『EGGコンソール ファーストクイーンIV PC-9801』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年6月25日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第105弾タイトルで呉ソフトウエア工房の人気シリーズ「ファーストクイーンIV PC-9801」のリリースを開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２

ゲーム画面３ゲーム画面４

ゲーム画面５ヒーロー画像

今度のゴチャキャラは二部隊同時に操作！？

兵の雇用や疲労度などの新要素も盛り込み、より壮大な戦略を楽しもう。

【基本情報】

タイトル：EGGコンソール ファーストクイーンIV PC-9801

ジャンル：シミュレーション、ロールプレイングゲーム

メーカー：呉ソフトウエア工房

オリジナル版発売年：1994年

配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000126927.html

紹介動画URL ： https://youtu.be/dCCDnEHAuj4

発 売 日 ： 2026年6月25日

価 格 ： 980円（税込）（日本）

配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州

権利表記 ：

(C) KSK

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.





【『ファーストクイーンIV PC-9801』について】

ガイア大陸の戦いから20年後。世界はバルシア国を中心に、けん制し合いながらも平和を保っていた。そんなある日、突如バルシア国の賢王ゼネルは人柄が変わってしまい、彼は魔法と化学によって軍事力を増強し始めたのである。今にもバルシア国は侵略を開始するのではないか？ そんな緊張感が走る中、カーリオンの王子アレスは、密かにゼネル王の暗殺を企てたが……。



本作は1994年に呉ソフトウエア工房から発売されたリアルタイムシミュレーションゲームです。



基本的にはこれまでのシリーズ同様に、戦術マップで軍の配置を決め、戦闘は複数のキャラクターがリアルタイムで戦う“ゴチャキャラシステム”を踏襲している他、今回は新たに二部隊同時の戦闘のシステムを採用しているので、敵部隊を挟み撃ちにしたり、味方がピンチになったときには救援部隊を呼び出したりできます。



もちろん、それは敵にも言えることなので、時には敵の増援が到着してピンチになることもあるでしょう。他にも兵士に疲労度が設定されていて、休憩しなければキャラクターが本来の力を発揮できなくなるといった演出や、町で傭兵を雇用できたりと、戦略戦術の両面に渡って大幅なパワーアップが盛り込まれています。



仲間になるキャラクターはたくさんいても、数に頼った戦法だけでゲームを進められるほど甘くはなく、細かな部隊編成と進軍の計画を立てることが攻略のポイントとなるでしょう。



自分ならではの部隊や作戦を多種多様のキャラクターで構成し、シリーズ最大級ボリュームのシナリオとシステムを楽しめる、シミュレーションファンにオススメの作品です。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

※USBマウスは Nintendo Switchの日本語環境でのみ対象となります。また、全てのマウスやボタンが動作する保証はありません。なお、Nintendo Switchアプリケーションの仕様上、Nintendo Switch 2 の Joy-Con(TM) 2 をマウスとして利用することはできません。

【『EGGコンソール ファーストクイーンIV PC-9801』について】

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。

ギャラリー画面

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https://www.amusement-center.com/project/egg/console/

※ 『プロジェクトEGG』とは

MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

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