2026年6月25日（木）情報解禁　音楽・物語・映像・パフォーマンスが連動する新エンターテインメントプロジェクト「共鳴楽団ASII∞」始動

株式会社アトリエ・プラネット

STARRY GROUPは、音楽・物語・映像・パフォーマンスを横断する新エンターテインメントプロジェクト「共鳴楽団ASII∞（キョウメイガクダン アストゥループ）」を始動いたします。

2026年6月25日には、本プロジェクトの世界観を示すティザー映像を公開。

また同日より、限定特典を含んだ初回公演VIPチケットのプレオーダーを開始。

そして今後1年間、新宿APEXIAを定期公演会場として月次ライブショーを継続開催していく予定です。単発のライブイベントではなく、楽曲、物語、キャラクター、演奏、パフォーマンス、映像が積み重なっていく継続型のエンターテイメントIPとして展開してまいります。

【公式サイト】https://www.as2loop.jp/

音楽・物語・映像・パフォーマンスが連動する新エンターテインメントプロジェクト

「共鳴楽団ASII∞」は、音楽、物語、映像、ライブパフォーマンスを一体化させた新規エンターテインメントプロジェクトです。

複数の世界観を背景に、オリジナル楽曲によるライブショーを展開。

コンセプトの中心にあるのは、「音楽が物語を動かし、物語がステージを変えていく」という構造で、楽器の実演とキャストによるパフォーマンスを組み合わせ、観客が物語の進行を目撃するような没入型のステージ体験を目指します。

楽曲を聴く。

演奏を体感する。

キャストのパフォーマンスを見る。

映像と照明の中で、物語が進行する。

これらをひとつのライブショーとして構成することで、従来のライブイベントとは異なる、継続参加型のエンターテインメント体験を創出します。

プロジェクトの特徴

多数のクリエイターが参画する制作体制

本プロジェクトには、音楽、IPプロデュース、マーケティング、映像、振付、演出、作曲など、各領域で実績を持つクリエイター陣が参画しています。

単なるライブ制作ではなく、世界観設計、楽曲制作、映像演出、ステージ構成、キャラクター性、観客体験までを横断して設計する体制を構築しています。

楽器の実演とキャストパフォーマンスを軸にしたライブショー

公演は、楽器の実演とキャストによるパフォーマンスを組み合わせたライブショーとして展開。

オリジナル楽曲、演奏、振付、映像、照明、衣装、物語演出が重なることで、ステージ上にひとつの世界を立ち上げます。

本プロジェクトは、第一段階として、今後１年間、新宿APEXIAを会場に月次ライブショーを継続開催。各公演を通じて楽曲、物語、出演者、演出を積み上げ、次の大型展開へ接続していきます。

ティザー公開・VIPチケット販売について

2026年6月25日、「共鳴楽団ASII∞」のティザー映像を公開いたします。

ティザーでは、プロジェクトの世界観、音楽性、ステージ演出の方向性を示し、今後展開されるライブショーの始まりを告知。

また、ティザー公開と同日より、限定特典が含まれる初回公演VIPチケットのプレオーダーを開始いたします。

ティザー公開日：2026年6月25日（木）

VIPチケット販売開始日 ：2026年6月25日（木）

販売対象：初回ライブショー VIPチケット

チケット販売ページ ：https://eplus.jp/as2loop

ティザー映像掲載URL：https://www.as2loop.jp/#teaser

公式サイト：https://www.as2loop.jp/

※チケット詳細、特典内容、販売数、注意事項は販売ページにてご確認ください。

今後の展開

「共鳴楽団ASII∞」では、2026年6月25日のティザー公開を皮切りに、以下の情報を順次公開予定です。

・初回ライブショー詳細

・VIPチケット特典内容

・参加クリエイター追加情報

・出演キャスト情報

・オリジナル楽曲情報

・プロジェクトビジュアル

・月次ライブショー開催スケジュール

今後1年間、新宿APEXIAでの定期公演を通じて、楽曲、物語、出演者、ファンコミュニティを段階的に育て、更なる展開へと接続していきます。

参加クリエイター プロフィール

【物語の仕掛け人 / General Producer】逢月宙

本プロジェクトの発起人でStarry Groupの代表。独自の世界観を持つコンセプトカフェを、インテリア含め空間から総合プロデュースを多数手掛ける。その世界観を、ASII∞の物語として構築します。

【Sound / General Manager】鬼丸（HaKA&KOHICHIRO）

乃木坂46、LiSA、水樹奈々など、トップアーティストへの楽曲提供やアニメ主題歌を多数担当。伝統的な音楽理論と最新技術を組み合わせ、プロジェクトの世界観を音楽面から構築します。

【IP Produce・Marketing】齊藤祐一郎

「ダンガンロンパ」シリーズを代表とする世界的ヒットIPに携わってきたIPプロデュース／マーケティング領域のクリエイター。作品を単に“作る”のではなく、ファンに支持されるコンテンツとして“成立させる”視点から、プロジェクト全体を設計します。

【Video Creator】久保山梨恵（INITIUM）

欧州最大級の日本文化フェス「Made In Asia」でデビュー後、多数のアーティストのLIVE映像、VJ、MV制作を担当。ライブショーにおける映像演出と没入感の構築を担います。

【振付・演出】ゲッツ

アニメ『名探偵コナン』OP、にじさんじ所属VTuberの大規模ライブなどを手がける振付・演出家。観客の感情に寄り添うライブ感と、作品世界の“わかる”を引き出す振付演出を担当します。

【Main Composer】hoto-D

「Revue Starlight」などで活躍する作曲家。心を揺さぶる劇伴性とキャッチーなメロディを軸に、プロジェクトの音楽世界を作り上げます。

代表的な関連実績

本プロジェクトに参画するクリエイター陣は、アニメ、舞台、CM、音楽コンテンツなど幅広い領域で実績を持っています。

関連実績例：乃木坂46、LiSA、水樹奈々、日清カップヌードル、ルミカ、スシロー、LUX、ブラックサンダー、梵フラクタル、swing sing、電音部 カブキエリア、ライブレボルト、ライブレボルトリベンジ、ワンピース、名探偵コナン、ポケットモンスター、ゴールデンカムイ、ベイブレードX、デジモンゴーストゲーム、マクロスフロンティア、ソードアート・オンライン、銀魂、「王ステ／女王ステ」シリーズ、Entertainment Live Stage「SEPT」、朗読劇 レビュースタァライト「エリュシオン」

※上記は各クリエイターの関連実績をもとにした一例です。

代表コメント

「居場所を探す街」から、「何者にでもなれる舞台」へ。

【General Producer 逢月宙 コメント】

歌舞伎町には、何者かになりたくて来る人もいれば、居場所を失って流れ着く人もいます。

長年この街にいて感じるのは、多くの人が「自分は何者なのか」を探しているということです。

キャストも、お客様も、クリエイターも、本質的には同じです。誰かに認められたい。自分の居場所が欲しい。自分の価値を見つけたい。そうした想いを抱えながら生きている人が、この街にはたくさんいます。

Starry Groupという名前には、「一人ひとりが星になる」という意味を込めています。

ASII∞のテーマは、「あなたは何者にでもなれる」です。

人は、過去や環境によって自分の可能性を決めつけてしまうことがあります。でも、本当は誰にでも未来を選ぶ力があります。

歌舞伎町という、自分の居場所や生き方を探す人たちが集まる街だからこそ、このメッセージを音楽と物語で発信する意味があると考えています。

ASII∞を通じて、誰かが自分の可能性に気づき、自分らしく輝くためのきっかけを作りたいと思っています。

プロジェクト概要

名称：共鳴楽団ASII∞

読み：キョウメイガクダン アストゥループ

内容：音楽、物語、映像、楽器演奏、キャストパフォーマンスが連動する新規エンターテイメントプロジェクト

ティザー公開：2026年6月25日（木）

VIPチケット販売開始：2026年6月25日（木）

初回ライブショー：2026年10月15日（木）

会場：新宿APEXIA

主催／企画：STARRY GROUP

運営：株式会社アトリエ・プラネット

公式サイト：https://www.as2loop.jp/

公式SNS：https://x.com/AS2Loop

会社概要

STARRY GROUPは、株式会社アトリエ・プラネットおよび関連企業が展開する事業活動を対外的に表すブランド呼称です。本プロジェクトでは、音楽、映像、ライブショー、IP企画を横断したエンターテイメント展開を行います。

法人名：株式会社アトリエ・プラネット

ブランド表記 ：STARRY GROUP

代表 ：高田 貴亮

所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町2-23-12 チェックメイトビル5F

事業内容 ：エンターテイメント企画、ライブショー企画・制作、コンテンツ制作 ほか

HP ：https://atelier-planet.co.jp/

本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

問い合わせ先：「共鳴楽団ASII∞」プロジェクト PR事務局

担当：高田 貴亮

TEL：090-6930-0115

MAIL：info@starry-group.jp