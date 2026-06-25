【Lil ala mode】のオリジナル雑貨を『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて発売！

株式会社エイコー

株式会社エイコー(本社：東京都墨田区)は、『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて【Lil ala mode】のオリジナル商品を発売することをお知らせします。

【Lil ala mode】とは

「Lil ala mode」は、女の子やかわいいものに囲まれて仲良くのんびり過ごすムースたちの日常を中心に、「好き」や「夢」をぎゅっと詰め込んだ、とびきりかわいくておしゃれな世界を描いたイラストレーター・mikkoの作品です。

Lil ala modeは、あなたの想いにそっと寄り添える存在でありたいと願っています。

■販売商品ラインナップ

・Lil ala mode ボタン付きA4クリアファイル（横型）（全1種）

JAN：4513750191363

価格：110円（税込）

・Lil ala mode ぷくっとシール（全2種）

JAN：4513750191370

価格：110円（税込）

・Lil ala mode A5見開きファイル（全1種）

JAN：4513750191387

価格：110円（税込）

・Lil ala mode ミニクリアフォルダー2Ｐ（全2種）

JAN：4513750191394

価格：110円（税込）

・Lil ala mode チェーン付きジッパーケース＆シール（全1種）

JAN：4513750191400

価格：110円（税込）

・Lil ala mode 缶バッジ＆カバーセット（全2種）

JAN：4513750191417

価格：110円（税込）

・Lil ala mode ピルケース（全1種）

JAN：4513750191424

価格：110円（税込）

・Lil ala mode カラビナ付きクリアケース（全1種）

JAN：4513750191431

価格：110円（税込）

・Lil ala mode フラットポーチ（全1種）

JAN：4513750191448

価格：110円（税込）

・Lil ala mode ビニールポーチ マチ付き（全1種）

JAN：4513750191455

価格：110円（税込）

・Lil ala mode ２ポケットポーチ（全1種）

JAN：4513750191462

価格：110円（税込）

・Lil ala mode ファスナー付き手帳ケース（全1種）

JAN：4513750191479

価格：110円（税込）

・Lil ala mode チケットケース（全1種）

JAN：4513750191486

価格：110円（税込）

・Lil ala mode 自転車キーホルダー（全1種）

JAN：4513750191493

価格：110円（税込）

■著作権表記

(C)mikko

■注意事項

※商品はなくなり次第終了となります。ご了承ください。

※店舗により在庫がない場合がございます。ご了承ください。

※商品写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

■株式会社エイコーホームページ

https://www.e-eikoh.co.jp/

■株式会社エイコー X総合アカウント

https://x.com/Eikoh_PR

■お問い合わせ先

株式会社エイコー TEL:03-3624-1245 受付時間:月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)