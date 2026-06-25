【６月２7日（土）開催】「るもい保護犬猫譲渡会２０２6」を開催します。

北海道

北海道北西部に位置する「留萌（るもい）地域」は、日本海に面し、南北約130km、東西約60kmの南北に長い地域で、南北で異なる自然条件を活かして、稲作・畑作・野菜・果樹・酪農・牛肉などバラエティに富んだ農業やホタテ・タコ・カレイ・サケ・エビ・タラなど多種多様な漁業が営まれている、「食」の資源に恵まれた地域です。

留萌振興局では、飼い主の事情（高齢や病気等）により飼えなくなったなどの理由で保健所等に保護された犬や猫の新しい飼い主を探すため、「るもい保護犬猫譲渡会２０２6」を留萌合同庁舎で開催します。

この譲渡会では、留萌管内の保健所の他、管内の動物愛護団体や個人が保護している犬や猫たちを一堂に集め、少しでも多くの保護犬猫たちが新しい家族と出会えるよう、皆様のご来場をお待ちしております。

会場では、譲渡会の他、留萌獣医師会による「ペットの無料健康相談」や犬や猫が迷子になった際に身元を特定できる、「マイクロチップの紹介」なども実施します。

保護された子達の命をつなぐために、そして動物も人も幸せに暮らしていくために、私たちにできることを一緒に考えてみませんか？

〈開催概要〉

○ 開催日時

令和8年６月２7日（土） １０：００～１４：００

○ 開催場所

留萌合同庁舎１階１０２会議室及び道民の室〈北海道留萌市住之江町２丁目１-２〉

○ 内 容

・保護犬猫譲渡会

・ペットの無料健康相談

・マイクロチップの紹介 等

○ 主催

北海道留萌振興局

○ 共催

留萌獣医師会・ましけ隣友会・ましけネコ友の会・ニャン友ねっとわーく北海道

ペットの無料健康相談

マイクロチップの紹介

保護犬猫譲渡会

パネル展示