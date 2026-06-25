サンリオの人気キャラクター「あひるのペックル」の限定アイテムがサンキューマートに新登場！ALL390円（税込429円）で7月中旬に発売！

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エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、株式会社サンリオの人気キャラクター「あひるのペックル」の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で7月中旬より入荷次第販売開始いたします。


また公式オンラインショップでは、6月26日（金）12時より先行予約を受け付けいたします。




特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/pekkle(https://thankyoumart.jp/blogs/news/pekkle)



「あひるのペックル」は、おひとよしで、ココロのやさしい男のコ。泳ぎが苦手で、歌とダンスが大好きな愛らしいキャラクター性で、多くのファンに親しまれているサンリオキャラクターです。



サンキューマートでは2025年4月に「あひるのペックル」を含むアイテムを展開し、大きな反響をいただきました。今回はその反響を受け、この度単独での限定アイテムの展開が決定いたしました。



「あひるのペックル」がぬいぐるみと一緒に過ごす様子を描いた、ほっこりとやさしい雰囲気のデザインを採用しデイリー使いしやすいアイテムを展開します。




【WEB先行予約受付】

■予約受付期間　：2026年6月26日（金）12:00～


■販売場所　　　：公式オンラインショップ


■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/pekkle


※商品ページは、予約開始時に公開となります


※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください


※各商品上限数に達し次第受付終了となります


【店頭販売】

■販売開始日：2026年7月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始


■販売場所　：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）


※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください


※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます



・ブルーのギンガムチェックが爽やかなデザイン！　全17アイテムのラインナップ


今回は、ブルーのギンガムチェックを基調とした、爽やかでやさしい雰囲気のデザインに仕上げました。


トレンド感のある「コインケースキーホルダー」や「めじるしチャーム」をはじめ、「折りたたみミラー」や「ダイカットポーチ」など持ち歩きにも便利なアイテムまで、幅広くラインナップしています。


■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）




■ピックアップ商品

◆クリアロールテープ2P、フレークステッカー、アクリルクリップ2P、ステッカー（クリア）／各390円（税込429円）※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）



「アクリルクリップ2P」は表裏で異なるデザインを楽しめます。


透け感のあるデザインが魅力の「ステッカー（クリア）」は、スマホやノートのデコレーションにもおすすめです。


そのほか、「クリアロールテープ2P」や「フレークステッカー」など、ステーショナリーグッズも豊富にラインナップしています。






◆洗濯ネット2P、折りたたみ傘ポーチ／各390円（税込429円）



「洗濯ネット2P」は、サイズ違いの2枚セットで用途に合わせて使い分けができます。


濡れた傘を収納できる「折りたたみ傘ポーチ」は、持ち歩きにも便利な実用性の高いアイテムです。





・「サンキューマート」とは




「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。


Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨…。


ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。



■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/


■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/


■X：https://x.com/thankyoumart


■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart


■LINE：https://page.line.me/366isabj



エルソニック株式会社
エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062　大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号
代表者：小山 毅志
設立：　1995年7月7日
URL：　http://www.elsonic.co.jp/