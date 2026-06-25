サンリオの人気キャラクター「あひるのペックル」の限定アイテムがサンキューマートに新登場！ALL390円（税込429円）で7月中旬に発売！
「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、株式会社サンリオの人気キャラクター「あひるのペックル」の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で7月中旬より入荷次第販売開始いたします。
また公式オンラインショップでは、6月26日（金）12時より先行予約を受け付けいたします。
特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/pekkle(https://thankyoumart.jp/blogs/news/pekkle)
「あひるのペックル」は、おひとよしで、ココロのやさしい男のコ。泳ぎが苦手で、歌とダンスが大好きな愛らしいキャラクター性で、多くのファンに親しまれているサンリオキャラクターです。
サンキューマートでは2025年4月に「あひるのペックル」を含むアイテムを展開し、大きな反響をいただきました。今回はその反響を受け、この度単独での限定アイテムの展開が決定いたしました。
「あひるのペックル」がぬいぐるみと一緒に過ごす様子を描いた、ほっこりとやさしい雰囲気のデザインを採用しデイリー使いしやすいアイテムを展開します。
【WEB先行予約受付】
■予約受付期間 ：2026年6月26日（金）12:00～
■販売場所 ：公式オンラインショップ
■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/pekkle
※商品ページは、予約開始時に公開となります
※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください
※各商品上限数に達し次第受付終了となります
【店頭販売】
■販売開始日：2026年7月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始
■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）
※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます
・ブルーのギンガムチェックが爽やかなデザイン！ 全17アイテムのラインナップ
今回は、ブルーのギンガムチェックを基調とした、爽やかでやさしい雰囲気のデザインに仕上げました。
トレンド感のある「コインケースキーホルダー」や「めじるしチャーム」をはじめ、「折りたたみミラー」や「ダイカットポーチ」など持ち歩きにも便利なアイテムまで、幅広くラインナップしています。
■商品ラインナップ
全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）
■ピックアップ商品
◆クリアロールテープ2P、フレークステッカー、アクリルクリップ2P、ステッカー（クリア）／各390円（税込429円）※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）
「アクリルクリップ2P」は表裏で異なるデザインを楽しめます。
透け感のあるデザインが魅力の「ステッカー（クリア）」は、スマホやノートのデコレーションにもおすすめです。
そのほか、「クリアロールテープ2P」や「フレークステッカー」など、ステーショナリーグッズも豊富にラインナップしています。
◆洗濯ネット2P、折りたたみ傘ポーチ／各390円（税込429円）
「洗濯ネット2P」は、サイズ違いの2枚セットで用途に合わせて使い分けができます。
濡れた傘を収納できる「折りたたみ傘ポーチ」は、持ち歩きにも便利な実用性の高いアイテムです。
・「サンキューマート」とは
「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。
Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨…。
ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。
■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/
■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/
■X：https://x.com/thankyoumart
■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart
■LINE：https://page.line.me/366isabj
エルソニック株式会社
所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号
代表者：小山 毅志
設立： 1995年7月7日
URL： http://www.elsonic.co.jp/