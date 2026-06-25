7/11「北海道漁業就業支援フェア2026inさっぽろ(夏)」開催！
「北海道漁業就業支援フェア2026inさっぽろ(夏)」を、令和8年7月11日(土)アスティ45ビル(札幌市中央区北4条西5丁目)で開催します。
参加は無料です。
セミナーは現地参加のみとなりますが、フェアは現地参加のほか、事前予約によるオンライン参加、同日に開催される全国漁業就業者確保育成センター主催の漁業就業支援フェア大阪会場に出展する北海道漁業就業支援協議会ブースからオンライン参加をすることができます。
漁業に関心のある方は、ぜひお気軽にご参加ください！
「北海道漁業就業支援フェア2026inさっぽろ(夏)」概要
(１)開催日時・開催場所
令和8年7月11日(土)
アスティ45ビル(住所:札幌市中央区北４条西5丁目)
１.セミナー
時間→11:00～12:30(受付開始10:30)
場所→16階 小研修室1604
２.フェア
時間→12:30～16:00(受付開始12:15)
場所→4階 アスティホール
(２)開催内容
１.セミナー「北海道の漁業の「リアル」と「働き方」を知ろう!」
全くの未経験から漁業に就業した先輩漁業者や、多数の新規就業者を受入・採用している漁業会
社の採用担当者から、就業を希望する方々に現場の生の声を届けます。
司会進行は、タレントの「とついようこ」さん。
２.フェア「ブース訪問・就業相談」
新規就業者の受入を希望する全道各地の漁業者に出展していただき、就業を希望する方々が出展
ブースを訪問し、就業相談を行います。
現地参加のほか、事前予約によるオンライン参加、全国漁業就業者確保育成センター主催の漁業
就業支援フェア大阪会場からのオンライン参加も可能です。
(３)公式ホームページ
北海道水産林務部水産局水産経営課
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/260460.html
北海道漁業就業支援協議会(共催団体)：ブース訪問
https://h-suisankai.or.jp/conference/fair/4855/
株式会社北海道アルバイト情報社：オンライン受付・セミナー運営
https://kurashigoto.hokkaido.jp/information/20260601050000.php
【本件に関するお問い合わせ先】
北海道水産林務部水産局水産経営課
電 話：011-204-5460