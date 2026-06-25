【東京テアトル創立80周年プロジェクト第一弾】「ファン投票で選ぶ特集上映」開催決定 ＆ 映画監督 奥山大史 × グラフィックデザイナー 岡崎智弘が手がける新ムービングロゴ誕生！

東京テアトル株式会社

映画製作・配給・興行を手がける東京テアトル株式会社（以下、当社）は、2026年6月28日に創立80周年を迎えます。1946年、戦後の荒廃の中で「映画を通じた娯楽で、人々の暮らしに活気と明日への意欲をもたらしたい」という志のもとに創業。同年12月には「テアトル銀座」を開館し、以来80年にわたってミニシアター文化を牽引。さらには自社製作の『南極料理人』『さかなのこ』『ぼくのお日さま』をはじめ、『この世界の片隅に』『花束みたいな恋をした』『日日是好日』『エゴイスト』『それいけ！アンパンマン』シリーズなど、作家性と興行の両立にこだわり、時代を問わず"たった一人の誰かの人生に灯りをともす映画"を届けてきました。

コンテンツがあふれ、映画との出会い方が多様化する今、映画を「届ける」ことの意味はあらためて問われています。それでも変わらないのは、映画館という場所で、作り手の熱量ごと手渡したいという想いです。私たちはこれまでの80年の歩みに感謝するとともに、次の100年に向けて、映画を愛するすべての方々へ新たな価値と感動を届け続けてまいります。

あなたの一票が、劇場のラインナップになる。「あなたが選ぶテアトル映画」特集上映 ファン投票開催！

創立80周年を記念し、当社が厳選した配給作品と、ファン投票で選ばれた作品をあわせた全10作品を、2026年11月13日（金）よりテアトル新宿・テアトル梅田で特集上映します。

ファン投票にご参加いただいた方の中から抽選で、当社が手掛けるアップサイクルプロダクト「SCRE:EN」や、テアトルシネマグループ全館で利用できる映画無料鑑賞券など、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。

【投票受付概要】

受付期間 ：2026年6月25日（木）～7月15日（水）20:00まで

▼「あなたが選ぶテアトル映画」公式サイト：

https://ttcg.jp/distribution/1335100.html

▼ファン投票ページ：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1AWkuqc0s2beL2t0ECpJ1pDCdftLslzG9zt0f7xvarquYCw/viewform?usp=header

5つの映像タイプ×音の組み合わせから生まれる、新たな"映画体験の入り口"

これまで静止画として表示してきた配給ロゴを、「ムービングロゴ」として刷新。ロゴを丁寧に分解し、全編コマ録りのストップモーションで制作することで、白と黒の紙が、まるで命を吹き込まれたかのように生き生きと動き出します。

誕生したのは、「集合」「スポット」「回転」「呼吸」「巻き物」と名付けられた5つの映像タイプに、それぞれ異なる音（SE・音楽）を組み合わせた、計12のバリエーション。

- 集合（Bird／Fish／Paper）- スポット（Light／Eishaki／Paper）- 回転（Film／Paper）- 呼吸（Baby／Paper）- 巻き物（Carpet／Paper）

劇場に来る観客一人ひとりの人生も、上映される映画も、どれひとつ同じものはない。だからこそロゴも、ひとつじゃなくていい。

「Sound of Your Life--あなたの人生に豊かな響きを」

当社が大切にしてきたその言葉を、12のムービングロゴに込めました。上映作品のテイストに合わせて使い分けることで、作品の世界観を損なうことなく、これから始まる"映画体験"への期待を高める、新たな試みです。

なお、今回解禁となる映像は「集合 - Bird」「スポット - Light」「回転 - Film」「呼吸 - Baby」「巻き物 - Carpet」の5タイプ。

さらに、音の違いによってさまざまな表情を生み出すそのほかのバリエーションも、東京テアトル系列劇場や公式YouTubeおよびXにて順次公開。上映作品への導入も順次開始します。

企画・監修は、当社制作・配給作品『ぼくのお日さま』で監督・脚本・撮影・編集を手がけ、米津玄師「地球儀」MVやHermesのブランデッドフィルムでも注目を集める映画監督・奥山大史氏。

アートディレクション・グラフィックデザインは、デザインスタジオSWIMMING主宰として、NHK Eテレ「デザインあ 解散！／集合！」シリーズや「HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE」関連プロジェクトなどを手がけ、第25回亀倉雄策賞、ADCグランプリを受賞した岡崎智弘氏が担当。日常のなかに潜む"動き"と"かたち"を独自の視点で捉え、5種類のアニメーションを制作しました。

映像にさまざまな表情を与える音響効果は、『さかなのこ』『ぼくのお日さま』など多数の映像作品で音響効果を手がける勝亦さくら氏が担当。さらに音楽は、東京2020パラリンピック開会式への参加や、NHK Eテレ「デザインあneo」など幅広い領域で活躍する音楽家・アーティストの蓮沼執太氏が手がけました。

こうした映像と音の表現により、映画館に足を運んだ観客が、これから始まる物語への期待をより高められるよう設計しています。

当社が大切にしてきた「作り手の思い」と「作品そのものの魅力」を、丁寧に届けていく姿勢を表現しました。

【奥山大史氏 コメント】

『ぼくのお日さま』でお世話になったプロデューサーから、東京テアトルのムービングロゴを作りたいから手伝ってほしいとの電話がありまして、切ってすぐに「デザインあ展」でみた『解散集合！』という作品が頭に浮かびました。あの作品を作られた方に引き受けてもらえたら、手触りがある素敵なものになりそうだ！という妄想が、実現して何よりです。

岡崎さんやテアトルの方々と話し合う時間は、なんだかとても楽しかったです。

暗くなって配給ロゴが出るところから、映画は始まっていると、いち観客として思います。映画を作った監督やプロデューサーが、最後のこだわりとして、どのタイプのムービングロゴが自作の導入に相応しいか、悩むことも楽しんでもらえたら。そして映画館にきた方々が、これから始まる物語に、よりワクワクしてもらえたら嬉しいです。

【岡崎智弘氏 コメント】

映画は人の手でつくられます。ムービングロゴをデザインするうえで、この「人の手でつくること」を意識し、向き合うことが大切だと感じました。映画には様々な体験があります。ムービングロゴ自体に強い特色は持たせず、紙から生まれる動きや手作業によるムラを受け入れながら生かし、コマ撮り技法で制作しました。また、制作プロセスからいくつかの動きが生まれ、ムービングロゴを選べる形式へと繋がりました。このムービングロゴが、ゆっくりと時間をかけて馴染んでいくことを願っています。

東京テアトル ムービングロゴ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CkrF14xSRNg ]

創立80周年にあたって 代表取締役社長・太田和宏 メッセージ

代表取締役社長 太田和宏

当社の映画興行事業は、戦後の荒廃した国民の心に温かな灯を与え、そのことで少しでも生活に潤いをつけてもらいたいとの願いを込めてスタートいたしました。

その実現のため良質な娯楽作品の上映は勿論のこと、イベントや展示企画などを通してその映画の周辺にある楽しみを味わっていただくとともに、スタッフによる高い品質のおもてなしを提供することに絶えず努めてまいりました。その志は今もってなお変わることはございません。今後も作家とお客様とのリレーションシップを深めていく取り組みを絶えず行いながら、映画だけに留まらずあらゆるコンテンツを提供し、多くの方々の心を豊かにしていくことを目指してまいります。

是非これからも私どもの活動にご期待をお寄せいただきたいと思います。

【会社概要】東京テアトル株式会社

映像関連事業（映画製作・配給宣伝・映画館経営）／飲食関連事業／不動産関連事業の3事業を基幹とする総合エンタテインメント企業グループ。自社映画館：テアトル新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷、ヒューマントラストシネマ有楽町、キネカ大森、テアトル梅田、シネ・リーブル神戸（6劇場16スクリーン）

公式サイト：https://www.theatres.co.jp/