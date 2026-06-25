『ゲッターロボ』ラベルのイチローズモルト＆グレーン・ウイスキー　7月9日(木)より抽選販売受付開始！

株式会社小学館集英社プロダクション(C) 永井豪・石川賢／ダイナミック企画

巨大ロボットアニメの金字塔『ゲッターロボ』ラベル

秩父蒸溜所のピーテッドモルトにスコッチなどをブレンドしたワールドブレンデッド・ウイスキー

1970年代に登場した『ゲッターロボ』は、3機のマシンが合体し空中用・地上用・海中用と3種のロボットに変化するという斬新なコンセプトで人気を博し、合体・変形する巨大ロボット・ヒーローの先駆的作品として、後の巨大ロボット作品に大きな影響を与えました。

作品の中ではゲッターロボが開発された早乙女研究所が浅間山の麓にあるという設定から、実際に麓に位置する長野県小諸市は「ゲッターロボ」の聖地として、公式に観光コラボを展開したこともあります。その小諸市で長年にわたりウイスキーファンに愛される名店Bar Zizzが、30周年を迎えたのを機にWHISKY MEWとのコラボ・ボトルが実現、秩父蒸溜所のブレンデッドウイスキーをリリースします。

ウイスキー評論家・山岡秀雄がBar Zizzのオーナーとともに秩父蒸溜所を訪れて厳選したイチローズモルト＆グレーン ワールドブレンデッドウイスキーは、秩父蒸溜所のピーテッドモルト原酒をキーモルトとし、スコッチ、カナディアン、アイリッシュなどの原酒をブレンド。その後、秩父蒸溜所にて3rdフィルのex-peatedバーボン樽で後熟したものです。

スモーキーさと熟成感がバランスよく香り、味わいはスパイシーでスモーキーな余韻を長く楽しめる、しっかりしたピーティーさと重厚感のあるブレンデッドウイスキーです。

秩父蒸溜所、Bar Zizz、WHISKY MEWの三つの心がひとつになった極上のウイスキー、心ゆくまでご堪能ください。

＜商品概要＞

https://whiskymew.jp/media/pr_0709/(https://whiskymew.jp/media/pr_0709/)

『ゲッターロボ』ラベル／

ICHIRO’S MALT & GRAIN

販売価格：税込み23,000円

総本数246本。700ml。アルコール度数61％

原材料：モルト、グレーン

原料原産地：英国製造、国内製造（モルトウイスキー）

＜抽選販売＞

抽選予約受付期間：

2026年7月9日（木）12:00～7月14日（火）23:59

抽選販売数：118本

※抽選により当選した方への販売となります。

※お一人様、1本限りのお申し込みとなります。

＜購入方法＞

ウイスキー専門サイト【WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）】

https://whiskymew.jp/media/pr_0709/(https://whiskymew.jp/media/pr_0709/)

※抽選により当選した方への販売となります。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※返品不可。

※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で⼆次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。

＜ウイスキー評論家・山岡秀雄＞

ウイスキー評論家、ジャーナリスト、翻訳者。

世界的なネットワークを持っており、「Collecting Scotch Whisky」で世界のウイスキーコレクター16人のうちのひとりに選ばれました。また、海外のノージングコンテストで8回の優勝歴があります。ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」のスーパーバイザーを務めます。

著書にDVDBOOK「シングルモルトのある風景」（小学館）などウイスキーに関する著書・翻訳書多数。監修・翻訳をした『モルトウイスキー・コンパニオン改訂第７版』は、モルトウイスキーの真髄を伝える、故マイケル・ジャクソンによる世界的ベストセラーの最新版。

【WHISKY MEW】サイトで発売中です。

https://whiskymew.jp/items/3900009.html

＜WHISKY MEWとは＞

世界的に著名なウイスキーコレクターであり、小学館の漫画編集者であった山岡秀雄の「多くの人にウイスキーの多様性ある魅力を知ってもらいたい」という思いから、漫画×ウイスキーの発想は生まれました。2017年、小学館集英社プロダクション(ShoPro)と山岡秀雄が選んだ最高のウイスキーに合う漫画・アニメ・芸術…etc. みなさんが嬉しくなるラベルを付するというプロジェクトが誕生、いまに至ります。

スコッチやジャパニーズウイスキーの樽を山岡秀雄がテイスティングをして選びます。様々な形でウイスキーの多様性を探っていきます。

世界的に著名なウイスキーコレクターであり、小学館の漫画編集者であった山岡秀雄の「多くの人にウイスキーの多様性ある魅力を知ってもらいたい」という思いから、漫画×ウイスキーの発想は生まれました。2017年、小学館集英社プロダクション(ShoPro)と山岡秀雄が選んだ最高のウイスキーに合う漫画・アニメ・芸術…etc. みなさんが嬉しくなるラベルを付するというプロジェクトが誕生、いまに至ります。

スコッチやジャパニーズウイスキーの樽を山岡秀雄がテイスティングをして選びます。様々な形でウイスキーの多様性を探っていきます。

【ホームページ・SNS情報】

・WHISKY MEW：https://whiskymew.jp/

・公式Facebookページ：https://www.facebook.com/whiskymew

・公式X(Twitter)：@whiskymew（https://X.com/whiskymew）

・公式Instagram：@whisky_mew（https://www.instagram.com/whisky_mew/）