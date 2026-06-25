『グレープカンパニー×お笑い2026　グレープカンパニー芸人　私が今、お知らせしたいこと』2026年6月25日発売

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『グレープカンパニー×お笑い2026 グレープカンパニー芸人 私が今、お知らせしたいこと』を2026年6月25日（木）に発売いたします。

【内容紹介】

サンドウィッチマンを筆頭に永野、ランジャタイ、ティモンディ、カカロニ、お見送り芸人しんいちなど人気芸人を多数抱えるグレープカンパニー丸ごと１冊本

“今、お知らせしたいこと”

サンドウィッチマン、永野、カミナリ、ランジャタイをはじめ「グレープカンパニー」に所属するお笑い芸人が全員登場！ “今、お知らせしたいこと”を伺いました。

あなたにとってグレープカンパニーとは？

「笑」（高橋英樹）

サンドウィッチマン

「若手が頑張って、僕たちを食べさせてくれるシステムを作りたい（笑）」（富澤）

「こんないい事務所ないと思いますよ。だから若手の子はもうちょっと売上を上げなさい（笑）」（伊達）

永野×孫ダッシュ×忠犬立ハチ高×トビー

「本当はこっちを見て欲しい、というのが“コントチャンネル”なんです」（永野）

カミナリ

「子供の頃の夢だった、『変なこと』をしたいというのはYouTubeでできているかな」（たくみ）

「YouTubeは見てる人どこかには刺さることがあるんじゃないか、ってことをやってる」（まなぶ）

お見送り芸人しんいち

4年経ってますけど『R-1』チャンピオンなんですよと言いたいです、おっきい声で

東京ホテイソン

「ボディメイクコンテストに出るってことは、人間をやめなくちゃいけない（笑）」（ショーゴ）

「備中神楽だけでなく、もっと全国的に知られている伝統芸能も知りたい」（たける）

あぁ～しらき

普通の格好でいるよりも、こっちの方がそのままの自分を出せるような気がして

ロケット団

よぼよぼで最新の時事ネタをやっていたら、それはそれで素敵だなと思いますけどね

ティモンディ

「元気を届ける目的で活動していますが、結果的には僕の方が元気をいただける感じです」（高岸）

「基本的には置かれた場所でやってみたら、徐々にできるのが楽しくなった」（前田）

カカロニ

サッカーで培った精神はお笑いに生きている!?

ランジャタイ

「人との出会いでラッキーがずっと続いています」（国崎）

「宇宙行ってみたいですね。ブラックホールはどうなってるのかな？ とか」（伊藤）

わらふぢなるお

「最初はジビエを食べてみたいっていうところから狩猟をはじめました」（ふぢわら）

「アイドルにハマるのは生まれて初めて。自分でもビックリしてます」（口笛なるお）

上田航平

全く知られていない『ゼロ』の状態でコントをするというのを体感できて楽しかった

TOKYO COOL

事務所を変えるのはパチスロの『台変える』、みたいなことですよ（笑）

TCクラクション

６つのコンビを組んだ経験から語るコンビについて!?

フジタ

ゲームが人生であり、母であり、相方です。

如月琉

グレープカンパニーで唯一のマジシャン

フランスピアノ×ウォーターズ

グレープカンパニーの歴史を後輩の立場から見てきた2組

八幡カオル×シオマリアッチ×ゆるえもん

エクソシストまーくん×浜辺のウルフ×ワンパンの仲松

本多スイミングスクール×チカトプライド×片倉ブリザード×斉藤サトル×ニルベース齋藤

てるてる娘×デパルマ

ツンツクツン万博×レインマンズ×ダブルグッチー

ヤッホイ×惹女香花×世襲

マッスルオペラちゃん×アホガード×シンデン

田中光

大喜利が好きというのとお絵描きができるという2つだけが残りました

今江敏晃×トミドコロ

野球について語る（はずが？）

【書誌情報】

グレープカンパニー×お笑い2026 グレープカンパニー芸人 私が今、お知らせしたいこと

◆発売日：2026年6月25日（木）

◆仕様：A4判・96ページ

◆定価：2,750円（税込）



竹書房公式サイト詳細

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10161269.html

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/